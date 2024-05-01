Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

Якщо Росія атакує Україну з об'єктів на своїй території, Україна має право завдати ударів у відповідь, заявила глава МЗС Латвії Байба Браже.

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Україна може завдавати ударів по об'єктах у Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, US Army

Україна отримала від деяких західних партнерів зброю із дозволом використовувати її для ударів по території Росії. Про це міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

Зазвичай Україна отримує західну зброю із застереженням, що її не повинні використовувати за межами країни. Однак Браже зауважила, що цей підхід вже змінюється.

"Вже зараз є країни, які надали Україні зброю, без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - заявила глава МЗС Латвії. відео дня

За її словами, якщо Росія атакує Україну з об'єктів на своїй території, Україна має право завдати ударів у відповідь на ці об'єкти, навіть якщо це означає удари по території РФ. Вона підкреслила, що міжнародне право дозволяє так застосовувати зброю.

Удари по Росії Росію часто "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території РФ - подробиці

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну зосередитися на тактичних та оперативних цілях, які можуть вплинути на ситуацію на полі бою, замість атак на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Остін заявив, що удари по НПЗ можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації.

Нафтопереробні заводи Росії є законними воєнними цілями для українських військових, заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) у відповідь на прохання глави Пентагону Ллойда Остіна утриматися від таких ударів. Водночас президент Зеленський заявив, що Україна, згідно з домовленостями з партнерами, "жодного разу не атакувала російську територію західною зброєю".

Крім цього, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер зазначив, що що аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів у Росії є військовими цілями і завдавати по них ударів цілком законно. Водночас Волкер підкреслив, що недопустимо атакувати житлові будинки, школи чи лікарні.

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