"Ніхто не має цього робити": Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити

Путіну все сходить з рук, всередині Росії не відчувають війну. Тому Україна повинна продовжувати здійснювати удари по НПЗ на території РФ, вважає Волкер.

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Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Україна й надалі повинна здійснювати удари по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у країні-агресорці Росії. НПЗ, аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів тощо є військовими цілями, і бити по них – законно.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю "РБК-Україна". Він зазначив, що він не згоден з позицією США та інших країн, які критикують Україну за удари по території країни-агресорки Росії.

"Звичайно, я приватна особа і не представляю уряд США. Але я вважаю, що це докорінно неправильно, і люди повинні усвідомити, що йде війна. Щодня Росія атакує українські енергетичні об'єкти, вони атакують Харків, вони атакують мирних мешканців, вони атакують усе. І пропонувати, щоб Україна не чинила опір речам, які посилюють військовий потенціал Росії, – я вважаю незрозумілим, що ми це пропонуємо", – зазначив американський дипломат. відео дня

Він висловив впевненість у тому, що Україна повинна виводити з ладу російські НПЗ. За його словами, переважно з ладу виводять нафтопереробні заводи, які беруть сиру нафту і переробляють її, до прикладу, в авіаційне паливо, яке у свою чергу застосовують російські винищувачі та бомбардувальники.

Волкер наголосив: дуже важливо, щоб РФ не мала безвитратної війни. За словами колишнього спецпредставника Держдепартаменту США по Україні, російському диктатору Володимиру Путіну все сходить з рук, тому що всередині Росії війну поки що не відчувають.

"Путіну це сходить з рук, оскільки населення Росії вважає, що вони роблять справедливу справу, і вважає, що це "спеціальна військова операція з позбавлення від нацистів", тому що всередині Росії не відчувають війну", – сказав Волкер.

Він зазначив, що важливо продовжувати удари по російських НПЗ та будь-якій військовій інфраструктурі всередині РФ, щоб росіяни побачили, що і їхня інфраструктура наражається на ризик.

По чому в РФ бити не можна

За словами Волкера, аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів в Росії є військовими цілями, і бити по них цілком законно.

Він додав, що не можна бити по житлових будинках, школах, лікарнях.

"Чого Україна не повинна робити, то це те, що робить Росія: нападати на житлові будинки, школи, лікарні. Ніхто не повинен цього робити, і Росія теж не має цього робити. А ось військові цілі – абсолютно ок", – наголосив Волкер.

Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

Удари по НПЗ в Росії – яка реакція Заходу

Раніше в США здивували позицією щодо ударів по НПЗ РФ. У Держдепі США відреагували на удари українських дронів по нафтопереробних заводах на території Росії. Там зазначили, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не стимулювати українські сили атакувати за межами своїх кордонів, зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", – сказав речник Держдепу.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу ударів по російським НПЗ. Він заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по територіях РФ після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла без води.

Нагадаємо, Подоляк розкрив успіхи ударів ЗСУ по Росії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що ГУР та СБУ сьогодні – це найефективніші та найкреативніші з усіх спецслужб будь-якої країни.

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