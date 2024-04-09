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Удари України по НПЗ Росії: у США назвали причину, чому вони проти

Альона Вороніна
9 квітня 2024, 23:00
Міністр оборони США заявив, що такі удари "можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації".
Ллойд Остин, атака на российские НПЗ
У США сказали, чому вони проти ударів по НПЗ РФ/ колаж: Главред, фото: defense.gov, Telegram

У США заявляють, що удари України по нафтопереробних заводах країни-агресорки Росії можуть вплинути на світовий енергетичний ринок.

Таку заяву зробив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, пише Bloomberg. На його думку, Україна повинна була б зосередитися на військових цілях.

У виданні пишуть, що оскільки ситуація на полі бою погіршувалася у минулі тижні, то Україна все частіше завдавала ударів глибоко в межах території країни-агресорки Росії, у тому числі по інфраструктурі. Зазначається, що таким чином Українська держава намагалася скоротити постачання палива російським окупантам, а також скоротити доходи від експорту, який Москва використовує для фінансування війни.

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Проте американський міністр оборони розкритикував такі удари і зазначив, що це може вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

"Ці атаки можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточні бої", – сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил у вівторок, 9 квітня.

Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Удари по НПЗ в Росії – яка реакція Заходу

Раніше в США здивували позицією щодо ударів по НПЗ РФ. У Держдепі США відреагували на удари українських дронів по нафтопереробних заводах на території Росії. Там зазначили, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не стимулювати українські сили атакувати за межами своїх кордонів, зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", – сказав речник Держдепу.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу ударів по російським НПЗ. Він заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по територіях РФ після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла без води.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер після ударів по НПЗ у Росії назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити. Путіну все сходить з рук, всередині Росії не відчувають війну, тому Україна повинна продовжувати здійснювати удари по НПЗ на території РФ, вважає Волкер.

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