УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

НПЗ Росії - законні цілі: в Україні відповіли на прохання США не бити по заводах РФ

Яна Ставська
10 квітня 2024, 17:23оновлено 10 квітня, 18:03
Сполученим Штатам дали зрозуміти, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресорки продовжаться.
НПЗ Росії - законні цілі: в Україні відповіли на прохання США не бити по заводах РФ
Україна атакує російські нафтопереробні заводи виключно зброєю власного виробництва / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Нафтопереробні заводи (НПЗ) Росії є законними воєнними цілями для українських військових. Так Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) відреагував на прохання глави Пентагону Ллойда Остін утриматися від ударів по енергосектору країни-агресорки.

У заяві SPRAVDI вказується, що ці атаки зменшують матеріальний потенціал окупантів. Тим часом ЗСУ виходять з обʼєктивних реалій нинішньої війни в умовах скорочення військової допомоги з боку Заходу.

відео дня

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Наголошується, що по російських НПЗ Україна бʼє виключно зброєю власного виробництва.

"Російські НПЗ - законні воєнні цілі, адже становлять джерело фінансування і матеріального забезпечення російської агресії щодо України. Україна лише симетрично реагує на безперервні спроби ворога зруйнувати енергосистему України. Україна застосовує винятково власні розробки безпілотної авіації, неухильно дотримуючись своїх домовленостей з іноземними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Зʼявилась реакція Зеленського

Президент, своєю чергою, наголосив, що Україна, згідно з домовленостями з партнерами, "жодного разу не атакувала російську територію західною зброєю".

"Все, що використовує Україна після агресії Росії по нашій території, усе це виробляється виключно Україною і виключно по військових або енергетичних цілях (у Росії, - Главред)", - підкреслив глава держави.

США проти ударів України по НПЗ росіян - головне

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитись на тактичних і оперативних цілях, що можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою".

На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

"Ці атаки можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточні бої", – сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил у вівторок, 9 квітня.

Удари по НПЗ Росії - наслідки для країни-агресора

Згідно з інформацією Reuters, станом на кінець березня атаки дронів ЗСУ вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної нафтопереробки. Поки що російська влада заявляє, що ситуація на внутрішньому паливному ринку стабільна і запаси досить великі.

Але збої в роботі нафтопереробних заводів змусили країну-агресорку імпортувати паливо. Москва запровадила заборону на експорт бензину терміном на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострій нестачі палива, хоча вона не поширюється на Євразійський економічний союз, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими у РФ укладено контакти.

Однак трейдери прогнозують розширення заборони, якщо ситуація в Росії погіршиться.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ НПЗ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

19:00 Світ
"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

18:13 Політика
США вимагають не бити по НПЗ на Росії: як взагалі це сприймати?

США вимагають не бити по НПЗ на Росії: як взагалі це сприймати?

18:05 Погляди
Всі головні новини

Популярне

Росіяни вперше застосували танкенштейн для наступу: в Bild оцінили тактику РФ 7804

Росіяни вперше застосували "танкенштейн" для наступу: в Bild оцінили тактику РФ

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам 4959

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам

Ніхто не має цього робити : Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити 4118

"Ніхто не має цього робити": Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити

Російські НПЗ продовжують горіти 2613

Російські НПЗ продовжують горіти

Останні новини

19:02

Kernel відзначає підтримку українського бізнесу з боку Держспоживслужби для розширення експорту новини компанії

19:00

НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

18:46

В Україні різко змінилась ціна на основний елемент борщового набору: що сталося

18:30

"Я кажу Турчинову: віддай наказ!": екс-прем’єр Криму - про можливість врятувати КримВідео

18:28

Якщо не зупинити Путіна, Ризик Третьої світової зросте - Курт Волкер

Тінь війни. Як Євразія готується до Третьої світової та яка доля УкраїниТінь війни. Як Євразія готується до Третьої світової та яка доля України
18:13

"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

18:05

США вимагають не бити по НПЗ на Росії: як взагалі це сприймати?Погляд

18:03

Про це мовчать виробники: з чого насправді роблять крабові палички - факт вражаєВідео

18:01

Обібрала чоловіка до нитки: молода дружина старого Петросяна вчинила немислиме

Реклама
17:58

Ціни на продукти в Україні знову почали скакати: на що доведеться розщедритися

17:44

Окупанти взяли під контроль посадки між Тоненьким та Уманським - DeepState

17:39

Мокра футболка і мікробікіні: Кардаш'ян розважилася на пляжі

17:37

Наведе порядок: Алла Пугачова їде в Росію - причина

17:30

Раду Поклітару прокоментував роман із Наталією Могилевською

17:24

Син Шевченка у збірній України: тренер розповів, що відбувається

17:23

НПЗ Росії - законні цілі: в Україні відповіли на прохання США не бити по заводах РФ

17:15

М'ясом там тільки пахне: із чого роблять сухий корм

17:03

Чи прорвалися війська РФ у Часів Яр: у ЗСУ зробили заяву

16:51

Майже половина українців готова довірити після війни владу партії військових - опитування

16:39

Удар по авіазаводу у РФ: з'явилися кадри пошкоджень "особливого" підприємства

Реклама
16:22

Популярний ведучий уперше після розлучення показався з новою дівчиною

16:06

Як відрізнити справжній віскі від підробки: що робити, щоб не потрапити в халепу

15:57

У ЗМІ знову "заговорили" про мобілізацію українських жінок: що каже влада

15:42

Скільки українців вірить у перемогу і коли її чекають - опитування Центру Разумкова

15:40

Є загиблі та поранені: РФ завдала ударів по Харківщині, зруйнована поліклініка

15:40

Температура різко знизиться: на низку областей України насувається похолодання

15:33

Шикарний салат на Великдень: рецепт просто пальчики оближешВідео

15:10

Стоятимуть до кінця: Терехов зробив прогноз щодо наступу РФ на Харків

15:02

Ведуча шоу Танці з зірками вагітна первісткомВідео

14:53

Різала і колола: російська акторка-путіністка Васильєва понівечила своє обличчя

14:51

"За" - 281 депутат: Рада підтримала законопроект про мобілізацію засуджених

14:10

Падіння гелікоптера Ка-27 в Криму: в ВМС ЗСУ назвали несподівану причину

14:07

Штрафи до 204 тисяч і в'язниця за відмову від проходження ЛКК: як Кабмін хоче посилити мобілізацію

13:42

Через бойові втрати: британська розвідка розкрила "хотілки" Кремля щодо мобілізації

13:30

Євробачення-2024: букмекери видали оптимістичний прогноз для України

13:11

З-під завалів дістали тіла матері і дитини: окупанти вдарили по будинку в КостянтинівціФото

13:10

Стратегічне місто під загрозою: РФ обрала нову ціль для наступу - офіцер ЗСУ

13:09

Зраджував наліво і направо: онук Єлизавети II розлучився зі своєю обраницею

13:06

Суд у ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Авена і Фрідмана

12:27

Як вчасно піти на пенсію: що потрібно зробити українцям

Реклама
12:22

Лікар назвала ефективний метод, як швидко заснути: такий спосіб здивуєВідео

12:18

Приречений на провал: Зеленський назвав причини невдачі контрнаступу в 2023 році

12:09

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам

11:51

Екіпаж поранений або загинув: ЗСУ знищили унікальний російський "танк-черепаху"Відео

11:43

Голова СБУ Малюк став "ціллю № 1" Путіна і Кремля - ЗМІ

11:37

Миколаїв - без світла: що відбувається

11:13

Лише найрозумніші вирішать головоломку: потрібно знайти трофей за 30 секунд

11:13

Українка із "Зоряних воєн" розповіла, чому у США їй "забороняли" говорити українською

10:54

В Одесі прогриміли два вибухи: повітряна тривога була в половині областей України

10:49

Китайський гороскоп на завтра 11 квітня: Дракони - плюнуть на все, Тиграм - зрив

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти