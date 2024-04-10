НПЗ Росії - законні цілі: в Україні відповіли на прохання США не бити по заводах РФ

Сполученим Штатам дали зрозуміти, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресорки продовжаться.

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Україна атакує російські нафтопереробні заводи виключно зброєю власного виробництва / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Нафтопереробні заводи (НПЗ) Росії є законними воєнними цілями для українських військових. Так Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) відреагував на прохання глави Пентагону Ллойда Остін утриматися від ударів по енергосектору країни-агресорки.

У заяві SPRAVDI вказується, що ці атаки зменшують матеріальний потенціал окупантів. Тим часом ЗСУ виходять з обʼєктивних реалій нинішньої війни в умовах скорочення військової допомоги з боку Заходу.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Наголошується, що по російських НПЗ Україна бʼє виключно зброєю власного виробництва.

"Російські НПЗ - законні воєнні цілі, адже становлять джерело фінансування і матеріального забезпечення російської агресії щодо України. Україна лише симетрично реагує на безперервні спроби ворога зруйнувати енергосистему України. Україна застосовує винятково власні розробки безпілотної авіації, неухильно дотримуючись своїх домовленостей з іноземними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Зʼявилась реакція Зеленського

Президент, своєю чергою, наголосив, що Україна, згідно з домовленостями з партнерами, "жодного разу не атакувала російську територію західною зброєю".

"Все, що використовує Україна після агресії Росії по нашій території, усе це виробляється виключно Україною і виключно по військових або енергетичних цілях (у Росії, - Главред)", - підкреслив глава держави.

США проти ударів України по НПЗ росіян - головне

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитись на тактичних і оперативних цілях, що можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою".

На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

"Ці атаки можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточні бої", – сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил у вівторок, 9 квітня.

Удари по НПЗ Росії - наслідки для країни-агресора

Згідно з інформацією Reuters, станом на кінець березня атаки дронів ЗСУ вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної нафтопереробки. Поки що російська влада заявляє, що ситуація на внутрішньому паливному ринку стабільна і запаси досить великі.

Але збої в роботі нафтопереробних заводів змусили країну-агресорку імпортувати паливо. Москва запровадила заборону на експорт бензину терміном на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострій нестачі палива, хоча вона не поширюється на Євразійський економічний союз, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими у РФ укладено контакти.

Однак трейдери прогнозують розширення заборони, якщо ситуація в Росії погіршиться.

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