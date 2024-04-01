F-16 зможуть бити по території РФ: пілот-'вбивця' зі США розкрив важливі деталі

Літаки F-16 цілком здатні уразити всі цілі в окупованому Криму, вважає Ден Гемптон.

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У разі отримання F-16, Україна зможе використовувати нові літаки на власний розсуд, заявив екс-пілот Повітряних сил США Ден Гемптон, якого називають "найсмертоноснішим пілотом F-16".

"Розмови про "червоні лінії" - це трохи смішно, особливо в цьому контексті. Ви можете використовувати літаки і зброю так, як вам потрібно", - наголосив він, відповідаючи на запитання Каналу 24 про ймовірність ударів за допомогою F-16 по території країни-агресора РФ.

На його думку, у ЗСУ буде кілька способів ускладнити перебування росіян в окупованому Криму.

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"F-16 цілком здатний уразити всі ті цілі (у Криму, - ред.). По-перше, ви маєте контролювати небо над зоною бойових дій - це означає перевагу в повітрі і можливість збивати МіГи і Сушки", - пояснив американський пілот у відставці.

Він упевнений, що разом із попереднім досвідом бойових дій в Україні це буде величезним надбанням для Повітряних сил.

"Думаю, що щойно пілоти і літаки будуть на місці і вже виконуватимуть завдання, все зміниться і для Росії, і для України", - додав Гемптон.

/ Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 в Україні

Перші американські літаки F-16 з'являться в небі України орієнтовно в червні 2024 року, писало видання Foreign Policy. Зазначалося, що 12 пілотів Повітряних сил ЗСУ мають завершити навчання управлінню західними винищувачами F-16 до кінця фінансового року в США.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна вже працює над адаптацією своєї інфраструктури під цей винищувач.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую або спростовую те, що кажуть різні політики за океаном, у Європі та у нас в Україні щодо термінів можливої передачі, навчання, підготовки інфраструктури тощо. Єдине, що можу підтвердити - справді є план дій, він проходить, літаки готові передати наші партнери Україні", - зазначив Ігнат.

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