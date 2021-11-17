"Вовина тисяча": як отримати гроші за вакцинацію і все, що потрібно знати про заохочення щеплених

Вовина тисяча за щеплення надійде на віртуальну карту / Фото facebook.com/ProtsyshynOfficial

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв удостоїти щеплених від коронавірусу українців матеріальною винагородою. Йдеться про тих, хто отримав дві дози антиковідної вакцини. Вони зможуть отримати 1 тисячу гривень від держави.

"Держава виплатить по 1 тисячі гривень вакцинованим громадянам", - сказав Зеленський.

Хто отримає заповітну тисячу

Тільки українці, які отримали 2 дози вакцини від коронавірусу. Причому, незалежного від того, коли це сталося, або трапиться.

Як отримати "Вовину тисячу"

Гроші можна буде отримати через додаток"дія".

"Швидко і зручно - через додаток "Дія", - додав Зеленський.

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Проте на сьогоднішній день механізму отримання грошей поки немає.

Але в точності відомо, що їх неможливо буде отримати готівкою.

Як видаватимуть гроші

Тисячу через "Дію" видаватимуть як так званий сертифікат на певні види послуг і вже за цим "сертифікатом" або "депозитом" людина зможе обрати кілька послуг на тисячу гривень. Наприклад, поїхати в інше місто, відвідати музей, спектакль, або інший культурний захід.

А ось повний перелік товарів і послуг оголосять найближчим часом.

Як і на що можна витратити тисячу

Готівкою гроші видавати не будуть. Їх можна витратити на:

абонемент в спортзал або фітнес-клуб;

відвідування кінотеатру, театру, музею, концертного залу або виставкового центру;

квитки для подорожей всередині країни - на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Коли можна отримати тисячу за щеплення

"Програма стартує 19 грудня. На неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж - на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони і "Дія" поки, на жаль, є не у кожного", – сказав Зеленський і додав, що надалі держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім вакцинованим громадянам. У тому числі і літнім людям, у більшості яких немає смартфона і "Діі", відповідно.

"Про це ми повідомимо трохи пізніше. Але вже з упевненістю можу сказати, і щодо підприємців, і щодо громадян – держава нікого не залишить без допомоги",– запевнив Зеленський.

Звідки візьмуть гроші на "Вовину тисячу"

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, оплату тисячі через "Дію" профінансують самі ж українці - платники податків. Якщо детальніше, то "це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від COVID-19, тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти".

Головне, що потрібно знати про "Вовину тисячу":

програма діятиме в 2021 році і в першій половині 2022 року;

всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.

Тим часом, за словами глави МОЗ Віктора Ляшка, понад 600 600 тисяч українців ще не дійшли до своєї другої дози незважаючи на те, що час її введення вже прийшов.

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