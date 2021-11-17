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МОЗ назвало шокуючу кількість українців, які не отримали другу дозу антиковідної вакцини

17 листопада 2021, 12:20

У відомстві підкреслили, що тільки два щеплення захищають здоров'я.

Ляшко
Ляшко здивував кількістю нещеплених українців / УНІАН

Першу дозу вакцини від коронавірусу в Україні станом на 17 листопада отримали 40% повнолітніх громадян.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу 17 листопада, 50% вакцинованих жителів є тільки у Києві та ще восьми областях країни.

"У Києві вже досягли позначки 50% жителів столиці, які повністю завершили курс вакцинації", - додав Ляшко.

Також глава МОЗ закликав українців пройти повний курс вакцинації, так як, за його словами, тільки так вакцинація повною мірою захищатиме здоров'я.

"Зараз понад 600 600 тисяч українців ще не дійшли по своїй другій дозі незважаючи на те, що час її введення вже прийшов. Тому прошу, не зволікайте і зверніться в найближчий пункт щеплення або центр вакцинації", - підкреслив Ляшко.

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читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуНагадаємо, напередодні Ляшко назвав вагому причину для вакцинації, зазначивши, що щеплені люди в п'ять разів рідше потрапляють до лікарні з коронавірусом.

Також раніше влада вирішила відкрити спеціальні пункти вакцинації для українців у віці від 12 до 18 років.

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