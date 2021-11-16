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На сходах львівського коледжу знайшли новонароджене немовля

16 листопада 2021, 17:31

Дівчинку госпіталізували до лікарні.

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Коледж, де була знайдена Крихітка / НПУ

У Новому Роздолі Львівської області на сходах місцевого коледжу виявили новонародженого діти.

Як повідомили у Нацполіції Львівської області, немовля знайшли вранці 16 листопада.

Копи шукають матір немовляти і вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 135 Кримінального кодексу ("залишення в небезпеці"). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті-позбавлення волі на строк до трьох років.

"Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про подію, зателефонувати на оперативну лінію "102" або звернутися до найближчого підрозділу поліції", - зазначили в поліції.

Знайденою дитиною виявилася дівчинка. Її госпіталізували в лікарню. Медики кажуть, що загрози її життю і здоров'ю немає.

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Також у Донецькій області двоє дітей втекли з дому після скандалу з п'яним вітчимом. Як вони розповіли поліції області, 11 річний хлопчик і 9 річна дівчинка вирішили повернутися на старе місце проживання і там жити самостійно, без дорослих.

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