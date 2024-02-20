'Криють' з усіх видів озброєння: ворог підтягнув резерви і перейшов в наступ - ЗСУ

В ЗСУ зазначили, що росіяни активно застосовують дрони для ураження цілей та просування на фронті.

https://glavred.net/ukraine/kroyut-iz-vseh-vidov-vooruzheniya-vrag-podtyanul-rezervy-i-pereshel-v-nastuplenie-vsu-10543343.html Посилання скопійоване

В ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України на Бахмутському напрямку знищили та поранили 191 російського окупанта, крім того, українські військові ліквідували 118 одиниць озброєння та техніки противника. Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Він зазначив, що армія РФ продовжує наступ на українські позиції на Лимано-Куп'янському напрямку, використовуючи всі види озброєння, включаючи артилерію та FPV-дрони.

За останню добу на Лимано-Куп'янському напрямку втрати армії РФ складають: 373 вбитих та поранених військових РФ, а також знищено 115 одиниць озброєння та військової техніки, включаючи 2 танки, 6 БМП, 1 установку "Тюльпан" та ряд мінометів.

відео дня

"Наразі найінтенсивніші обстріли проводяться з цих видів озброєння. Наприклад якщо 642 обстріли було за минулу добу, то принаймні половина з них була саме з мінометів. Це така артилерія ближнього бою, різних калібрів, різного типу міномети, також використовують автоматичні гранатомети — намагаються "крити" з цього виду озброєння", — повідомив Ілля Євлаш.

Українські військові отримують поранення від FPV-дронів, важкої артилерії, мінометів чи гранатометів, повідомив речник. Він також зазначив, що російське військо активно використовує безпілотні літальні апарати (БПЛА) та за минулу добу здійснило 25 ударів по позиціях ЗСУ з FPV-дронів, "Ланцетів", дронів-камікадзе тощо. Тим часом українським бійцям вдалося збити 25 дронів на цьому напрямку.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують тиснути, зокрема, поблизу Часового Яру — підтягують туди резерви. 52 рази вдарили дронами-камікадзе, завдали 607 обстрілів по позиціях українських військ, застосовують авіацію — штурмовики Су-34 та Су-35, які можуть "нести" до 5 КАБів", — розповів спікер.

За останню добу на Бахмутському напрямку армія РФ втратила 191 військовослужбовця та 118 одиниць озброєння та військової техніки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку бойові дії тривають найінтенсивніше. Окупанти використовують усю свою зброю, і штурми не припиняються, повідомив командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов.

Нещодавні штурмові дії російських окупантів в районі Роботиного Запорізької області завершилися невдачею. 42-а мотострілецька дивізія РФ зазнала катастрофічної поразки, а її підрозділи були розгромлені бійцями 65-ї механізованої бригади ЗСУ, повідомляє Forbes.

Ситуація на південному напрямку залишається напруженою, але повністю під контролем українських захисників, повідомила керівник координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Російські окупанти безуспішно штурмували позиції ЗСУ 5 разів за добу і зазнали втрат.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.