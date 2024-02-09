Контрнаступ навесні і вихід до Криму: Мусієнко назвав ударний напрямок для ЗСУ

На війська агресора Росії чекають негативні наслідки, якщо вдасться на потрібному напрямку зайти з флангу і завдати удару їм у тил, вважає Олександр Мусієнко.

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ЗСУ будуть здатні просунутися на лівобережжі Херсонщини, якщо Захід надасть необхідне озброєння - Мусієнко / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленського, УНІАН

Сили оборони України могли б просунутися на лівому березі Дніпра в Херсонській області у напрямку до Криму, якщо Захід надасть винищувачі F-16 і ракети Taurus. Перспективи заходу до самого півострову залежать від темпу операції та рівня військової підтримки з боку союзників. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що лівобережжя Херсонщини стане однією з найперспективніших ділянок фронту для просування ЗСУ навесні в тому разі, якщо буде ухвалено рішення про контрнаступ.

За словами експерта, для цього потрібна західна авіація і далекобійні озброєння.

"З того, що зараз є на лінії фронту, однією з перспективних ділянок, за умови підтримки нашого угруповання силами протиповітряної оборони, броньованої техніки, просування я бачу розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини з виходом до адмінмежі з окупованим Кримом. Відповідно, коли в нас будуть F-16 з далекобійними ракетами, з'являться "Тауруси", вже, ймовірно, з'явилися GLSDB (бо оголошення про їх постачання завжди робляться із запізненням із безпекових міркувань), ми матимемо вогневу підтримку, щоби продовжувати операції з ураження військових об'єктів ворога у Криму, щоби розчищати дорогу для ведення наступальних дій у цьому напрямі. І цей напрямок заходу з флангу в тил ворожому угрупованню буде з негативними наслідками для російських військ", - пояснив аналітик.

Також він додав, що перспектива заходу ЗСУ до самого окупованого Криму залежатиме від темпів військової операції та рівня військової підтримки з боку Заходу.

"Важко сказати, тому що все залежатиме від розвитку ситуації - від того, наскільки нам вдасться забезпечити темп операції, чи буде в нас підтримка. Але щонайменше до того, щоб дійти до адмінкордону з Кримом і мати змогу завдавати ударів більшою кількістю видів озброєння по більшій кількості об'єктів і могутніше бити по ворогу в Криму, ми маємо можливості та шанси ще в цьому році", - наголосив Олександр Мусієнко.

Дивіться відео, в якому Мусієнко назвав перспективний для удару ЗСУ напрямок:

Відео:

Війна Росії проти України

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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