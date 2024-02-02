В ОП назвали помилки контрнаступу і розкрили стратегію нової атаки ЗСУ

Стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають змінюватися, каже Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк оцінив контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Facebook М.Подоляка

Під час контрнаступу ЗСУ 2023 року було допущено певні тактичні помилки, про що говорять військові та політичне керівництво, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це не проблема, це ж війна, а не лінійна подія. Проти нас воює не якась маленька країна, у якої обмежений ресурс, а Росія, яку вважали масштабною країною з величезним ВПК", - пояснив він в інтерв'ю Каналу 24.

Представник ОП вважає, що стратегія України має бути на виснаження ворога на певних напрямках разом з атаками на різних ділянках, про що, зокрема, говорив начальник ГУР Кирило Буданов.

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"З одного боку - виснаження на певних напрямках, що відбувається сьогодні дуже ефективно на Донеччині <...> З іншого боку, Буданов говорить про те, що ми повинні активно атакувати на різних напрямках. Це потрібно, щоб Росія не могла сконцентруватися, постійно шукала можливість кудись підвозити резерви. Для того, щоб "обвалити" таку їхню можливість, нам знову ж таки потрібні далекобійні ракети, якими ми будемо уражати російську логістику", - упевнений він.

Співрозмовник зазначив, що не можна переводити війну в період стагнації, водночас необхідно змінювати тактику залежно від обставин і обсягу допомоги зарубіжних партнерів.

"Стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають змінюватися відповідно до кількості зброї, до можливостей цієї зброї знищувати логістику або накопичені російські резерви <...> Росія воює лінійно, накопичує резерв на одному напрямку і там постійно рухається. Треба забрати в неї можливість прогнозувати, що робитиме Україна", - додав Подоляк.

Війна в Україні

Раніше Володимир Зеленський розповів про загрозу Третьої світової та терміни закінчення війни. Геополітично та фінансово можна зупинити Росію у війні, переконаний глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав чисельність армії України. За словами головнокомандувача країни, йдеться про 880 тисяч солдатів. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

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