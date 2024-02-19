Зібрали 40 тисяч солдатів: полковник ЗСУ оцінив загрозу наступу РФ на Запоріжжі

Росіяни зібрали значні сили для того, щоб "зрізати" Роботинський виступ і продовжити наступ на Запорізькому напрямку, зазначає військовий експерт.

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Росіяни готуються почати машстабний наступ на Запорізькому напрямку / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Після захоплення Авдіївки росіяни звернули увагу на Запоріжжя, особливо на район Роботиного. Західні ЗМІ повідомляють про те, що росіяни на цьому напрямку зібрали ударний кулак для майбутнього наступу на Запорізькому напрямку. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 каналу розповів про бої на Запорізькому напрямку.

Він зазначив, що росіяни намагаються атакувати позиції Сил оборони в районі Роботиного з флангів. Цей стратегічний плацдарм був створений під час українського контрнаступу у 2023 році для подальшого руху вглиб території.

"Ці рухи в принципі зрозумілі та логічні. Росіяни намагатимуться однозначно зрізати цей виступ, якщо ми не почнемо рухатися далі, але без авіації немає сенсу цього робити", – розповів Світан. відео дня

Військовий експерт вказує на те, що у найближчі півтора – два місяці російські війська планують проводити наступальні операції на Запорізькому напрямку. Проте через велике плече логістики ворогу буде складно розвивати масштабні наступальні дії у цьому напрямку.

"Там масштабно не просунешся, але точкові та деякі наступальні операції вони точно проводитимуть", – зауважив військовий експерт.

Світан відзначив, що станом на зараз у районі Маріуполя та Волновахи російські війська сконцентрували угруповання, яке налічує приблизно 30–40 тисяч солдат. Ця група може направитися, зокрема і до Роботиного для наступу на Запорізькому напрямку.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Загроза наступу РФ на Запорізькому напрямку

CNN повідомляє про формування великого ударного "кулака" російських Збройних Сил у Запорізькій області.

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на концентрацію великого угруповання російських військ, готових до відновлення наступу в Запорізькій області.

Збройні сили України вже другий день поспіль стримують спроби наступу російських окупантів на Запорізькому напрямку.

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