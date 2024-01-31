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Україна піде в новий контрнаступ уже навесні - Буданов

Ангеліна Підвисоцька
31 січня 2024, 21:15
Глава ГУР зазначив, що ранньою весною російський наступ уже буде "повністю вичерпано".
Буданов, ЗСУ
Україна піде в новий контрнаступ навесні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Українські військові підуть у новий контрнаступ уже цієї весни. Про це заявив глава української розвідки Кирило Буданов, повідомляє The Telegraph.

Він заявив, що вже ранньою весною наступ Росії буде "повністю вичерпано".

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Кирило Буданов.

відео дня

Зараз Україна перебуває в активній обороні і будує укріплення за своїми лініями. РФ намагається захопити решту районів Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем України. Ворог активно атакує Куп'янськ, Лиман, Бахмут і Авдіївку.

Буданов визнав, що росіянам вдалося домогтися "деяких успіхів" в Авдіївці, але окупантам все одно не вдалося досягти своїх цілей.

Контрнаступ ЗСУ

Колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

Журналісти CNN писали про те, що Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Суттєвих просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, однак на півдні просування можливо щонайменше через два роки.

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну протягом декількох тижнів, в кращому випадку - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це повідомив американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Кирило Буданов контрнаступ ЗСУ
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