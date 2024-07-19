Світ має тиснути на РФ, щоб посадити її за стіл переговорів - Зеленський

За словами президента, сила дипломатії може допомогти повернути території.

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Володимир Зеленський назвав умову дипломатичного завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Про це глава держави сказав в інтерв'ю ВВС.

"Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - вважає Зеленський.

Він додав, що слабка Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

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"Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання", - вважає президент.

Зеленський в інтерв'ю також сказав про передбачуваний час його відставки з посади президента.

"...Не раніше, ніж закінчиться війна", - сказав він.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, крім російських. При цьому безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова передати Путіну пропозицію про мирні переговори. Зробити це згодні через треті країни. При цьому він зазначив, що стати посередником зможуть ті країни, які хочуть закінчити війну і серйозно налаштовані на цю роботу.

Глави РФ і КНР Володимир Путін і Сі Цзіньпін вважають, що до кінця року між Україною та РФ відбудуться нові мирні переговори. Про це пише El País з посиланням на лист прем'єр-міністра Угорщини Орбана.

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

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