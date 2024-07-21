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"Мир в обмін на території" і "плани" Трампа: Зеленський оголосив про позицію України

Андрій Ганчук
21 липня 2024, 19:42
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Україна не настільки велика держава, як Сполучені Штати, але досить сильна для того, щоб відстоювати свої інтереси, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Трамп
Україна не піде на "мир в обмін на території" - Зеленський / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Якби комусь дійсно вдалося завершити війну агресора Росії проти України за 24 години, то всі зітхнули б із полегшенням. Але прості варіанти передбачають територіальні поступки на користь Москви. Київ не згоден з такими сценаріями і не піде на подібні кроки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю BBC він, коментуючи обіцянки Трампа завершити війну за 24 години, сказав, що всі були б щасливі, якби це було справді реальним сценарієм зі справедливими умовами. Але подібні варіанти не на користь України.

"Усі будуть щасливішими, якщо одна людина у світі, чи то Дональд Трамп, зможе зупинити цю війну протягом 24 годин. Питання про те, якою ціною і хто буде її платити. Я не маю на увазі, що його ідея - змусити нас платити. Але якщо він хоче зробити це за 24 години, найпростішим варіантом буде підштовхнути нас платити", - пояснив Зеленський.

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За його словами, так звані рішення передбачають територіальні поступки з боку України, а також фактичну перемогу Росії без покарання всіх винних.

"Тому що зрозуміло, як це зробити - значить просто зупинитися і віддати, і забути. Без санкцій, без нічого. Путін забере територію, Путін створить перемогу для свого суспільства і світу. І все! Ніхто не сяде до в'язниці, нічого не буде - ніякої відповідальності, ніякого трибуналу. Нічого взагалі!" - емоційно сказав український гарант.

Президент акцентував увагу на тому, що на такий "мир" Україна за жодних умов не погодиться.

"Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може змусити нас це зробити. Жоден хлопець у світі. Тому що йдеться не про одного президента чи десятьох людей, йдеться про націю. Так, ми не настільки великі, як Сполучені Штати. Але ми досить сильні. І, я думаю, ми це показали. Росіяни вбили стількох людей, як це забути? Ми просто люди, ми не можемо забути. В емоційному сенсі ми не можемо забути і пробачити. І ми не пробачимо цього", - наголосив Володимир Зеленський.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Розмова Зеленського і Трампа - головні новини за темою:

Президент Зеленський і 45-й президент Штатів Трамп 20 липня провели телефонні перемовини. Український гарант привітав американського політика з висуненням у президенти та висловив йому підтримку після замаху в Пенсильванії. Зеленський підкреслив, що для України важлива підтримка як Демократичної, так і Республіканської партії.

Трамп під час розмови із Зеленським пообіцяв завершити війну РФ проти України. Щоправда, деталей він не навів. Сам Трамп неодноразово говорив, що здатний завершити війну за 24 години.

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він простягнув руку допомоги, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу кінець війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть об'єднатися і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання", - наголосив Дональд Трамп.

Трамп сказав Зеленському цікаву річ про Росію, зазначив речник президента України Сергій Никифоров. Зокрема, Трамп закликав не вірити у "фейкові" повідомлення про те, що його потенційне президентство на руку Москві.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп війна Росії та України мирні переговори з Росією
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