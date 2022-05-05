"Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії": Мережу підірвали меми про затримання Шарія

Затримання Шарія - Мережу підірвали меми / Фото соцмережі

В Іспанії місцеві правоохоронці затримали Анатолія Шарія - проросійського блогера, якого СБУ давно підозрювала у державній зраді. Мережа вибухнула мемами на фоні цієї новини, а дружина затриманого відреагувала досить дивно - вона опублікувала фото папуги.

У своєму Telegram-каналі Ольга Шарій показала фото з Барселони з папугою на руці. Це сталося одразу після оприлюднення інформації Службою безпеки України про її чоловіка.

"Папуги в Барселоні - з номерками та їдять хліб з рук. Комедія", - йдеться у підписі до фото.

Дивна реакція Ольги Шарій на затримання чоловіка / t.me/OlgaSharij

Тим часом у Facebook і Telegram українці публікують фотожаби на тему затримання Шарія в Іспанії.

У коментарях під фото йдеться:

"Був в Іспанії на навчаннях", " Хто наступний?", "Долялякався"," нарешті","наступний блог Анатолія Шарія шукайте на каналі Служби безпеки України".

Є і відео "затримання Шарія":

Як повідомляв Главред, пророссийский блогер Анатолий Шарій втік до Іспанії та продовжував там вести свою антиукраїнську діяльність. Вілла блогера коштує мільйон євро. Купив він її в серпні 2019-го в каталонському містечку Рода-де-Бара.

Нагадаємо, в середині квітня стало відомо про затримання колишнього співголови партії ОПЗЖ і кума Путіна. Зокрема, в Мережі з'явилося фото Віктора Медведчука в українській військовій формі та в наручниках.

Пізніше його дружина Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням чоловіка. У зверненні до Володимира Зеленського вона вимагала звільнення Медведчука.

Сам Віктор Медведчук погодився на обмін і виїзд до країни-агресорки - Росії. Втім, там на нього не чекають. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в РФ навіть приблизно не розглядають можливість обміну скандального політика.

Інші новини: