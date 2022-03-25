Блогера Шарія знайшли в Іспанії у віллі за мільйон євро: продовжує вести проросійську політику

Анатолій Шарій / anatolijsharij

Проросійський блогер Анатолій Шарій втік до Іспанії і продовжує там вести свою антиукраїнську діяльність. У цьому переконалися українські активісти, які попросили у нього пояснень.

Відповідне відео з'явилося в Telegram Телебачення Торонто. На кадрах видно, що Анатолій поводився вкрай агресивно - махав ногами, руками, штовхав жінок і навіть свою дружину.

У зв'язку з цим в конфлікт втрутилися охоронці будинку Шарія, а пізніше під'їхала іспанська поліція.

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У будинку є основний житловий поверх площею 161 кв. м і підвальне приміщення - площею 69 кв. м.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в умовах війни Росії проти України рішенням РНБО призупинено діяльність низки політичних партій, у яких є зв'язки з країною-агресором. У цей список потрапила і партія Шарія.

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