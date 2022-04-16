Медведчук погодився на обмін: Марченко терміново звернулася до кума Путіна

Віктор Медведчук дав свою згоду на його обмін і видачу на територію країни-агресора.
Затриманий Службою безпеки України нардеп від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук погодився на обмін і виїзд в країну-агресора.
Про це йдеться у зверненні його дружини, відомої телеведучої Оксани Марченко до президента РФ Володимира Путіна.
"Віктор Медведчук дав свою згоду на його обмін і видачу на територію Російської Федерації в разі досягнення російською та українською сторонами відповідних домовленостей", - підкреслила вона.
Вона додала, що звернулася до сімей військовополонених ЗСУ, підданих Британії, і звернулася до уряду Британії з пропозицією обміняти їх на Медведчука.
Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.
У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.
Читайте також:
- Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим Медведчуком
- Затримання Медведчука: у Зеленського пояснили, що чекає кума Путіна
- Чому Зеленський запропонував Путіну обміняти Медведчука