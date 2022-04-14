Нова Чмоня: У Мережі висміяли дружину Медведчука, яка звернулася до Ердогана

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Дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.

У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

За словами Марченка, затримання нардепа від ОПЗЖ є незаконним.

При цьому Марченко записала ще одне звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти звільнити її чоловіка.

Зазначимо, що Марченко для звернення до турецького лідера змінила імідж і покрила голову накидкою.

У той же час в Мережі з'явилося безліч мемів, в яких висміяли звернення Марченко.

Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.

Сама ж Марченко поспішно поїхала з України В Білорусь. Її автомобіль зафіксували на українському кордоні під час виїзду в п'ятницю, 18 лютого, близько 19:00.

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