Нова Чмоня: У Мережі висміяли дружину Медведчука, яка звернулася до Ердогана

Оксана Марченко для звернення до турецького лідера змінила імідж і покрила голову накидкою.
Дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.
У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.
За словами Марченка, затримання нардепа від ОПЗЖ є незаконним.
При цьому Марченко записала ще одне звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти звільнити її чоловіка.
Зазначимо, що Марченко для звернення до турецького лідера змінила імідж і покрила голову накидкою.
У той же час в Мережі з'явилося безліч мемів, в яких висміяли звернення Марченко.
Нагадаємо, раніше в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії опозиційна платформа - за життя Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.
Сама ж Марченко поспішно поїхала з України В Білорусь. Її автомобіль зафіксували на українському кордоні під час виїзду в п'ятницю, 18 лютого, близько 19:00.
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