Золотий жеребець Медведчука: з'явилися деталі обшуку в палаці кума Путіна

Віктор Медведчук побудував "бидло-Версаль" на вкрадені у Путіна гроші.
Поліцейські обстежили шикарний особняк заарештованого нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Як пише радник глави МВС Антон Геращенко, маєток вражає показною розкішшю.
"Пшонка - профан порівняно з цими панами. Все тут вражає кричущою розкішшю - від золотого жеребця Медведчука (Янукович просто нервово курить зі своїм батоном) до творів світових художників і цілої кімнати для шуб Марченко", - пише він.
Радник глави МВС пише що "вкрадені національні багатства українців, упереміш з сотнями мільйонів вкрадених у Путіна грошей заховані в цій шаленій розкоші".
"Навіть пес в кінці відео, до речі, не витримав цього божевілля і поспішив втекти за ворота. Межигір'я Януковича - хатина на курячих ніжках порівняно з цим бидло-Версалем, побудованим на вкрадені у Путіна гроші", - додав Геращенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилися фотографії розкішного вагона, який належить скандальному нардепу від ОПЗЖ, куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку.
Як розповіли журналісти Слідства.Інфо, "Золотий вагон" Медведчука-незвичайний подарунок його дружини Оксани Марченко.
У повідомленні наголошується, що на сьогоднішній день вагон-ресторан стоїть на спеціально побудованій залізничній платформі в маєтку Медведчука в Пущі-Водиці.
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