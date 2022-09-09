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УУкраїні потрібно завдати удару по Чорноморському флоту Росії у захопленому Криму – генерал ЗСУ

9 вересня 2022, 10:01

Київ працює над ракетами, які можуть дістати до Москви і Санкт-Петербурга, сказав Ігор Романенко.

ЧФ РФ, ОТРК Грім
Чорноморський флот Росії має стати наступною ціллю України в Криму - Романенко/ Reuters, Вікіпедія

Головною військовою метою України в Криму має стати база Чорноморського флоту РФ. Флагманський корабель "Москва" вже затоплено, тепер слід вдарити і по головній базі ворога. Київ працює над виробництвом ракет, в зоні досяжності яких Москва та Санкт-Петербург. Йдеться про комплекси Сапсан (Грім-2) – вони кращі за характеристиками, ніж ті ж Іскандери. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

У чаті на Главреді він розповів про те, що головною ворожою військовою ціллю України в окупованому Криму має стати Чорноморський флот Росії. Військово-морська база росіян повинна бути розтрощена так само, як і крейсер Москва.

"Я офіцер протиповітряної оборони. З трьох військових вузів, які я закінчував, два були якраз по ППО. Як відомо, повітряні цілі знищуються засобами ППО, проте не менш важливі і системи протиракетної оборони, яких у нас поки що, на жаль, немає. Адже важливо знищити носій засобів повітряного нападу. Тобто потрібно знищувати комплекси "Іскандер" до того, як вони пустили ракети, літаки на аеродромах і в повітрі до того, як вони пустили ракети, топити кораблі ЧФ РФ і Каспійської флотилії (ракетні катери, підводні човни) до того, як вони пустили ракети "Калібр".

Тому військово-морська база Чорноморського флоту РФ в Севастополі – це основна мета в Криму зараз. Флагман Чорноморського флоту – крейсер "Москва" – відомо де. Але ще зберігається головна база. І її доля, на мій погляд, очевидна", - вважає Романенко.

За його словами, ворожа військова база в Севастополі має таке саме значення, як і Кримський міст. Україна проводить роботу над розвитком ракетних комплексів, дальність яких дозволить досягати Москви і Санкт-Петербурга. Йдеться про ОТРК Грім-2 (Сапсан) (дальність ракетного комплексу - до 500 км, - ред.)

"Однак база в Севастополі має військово-політичне значення, як і Кримський міст…Україна працює над засобами, здатними діставати до Москви і Санкт-Петербурга. Наприклад, "Сапсан" і "Грім-2". Але свого часу внутрішні вороги суттєво заважали, роблячи все, щоб ці проекти не були реалізовані. Як би важко не було, думаю, ці проекти тепер отримають розвиток. Вже всі напрацювання є, потрібні лише кошти і зусилля, щоб поставити все це на виробництво. Але ж і "Сапсан", і "Грім-2" навіть кращі за "Іскандери" за характеристиками. Саудити не просто так замовляли у нас ці комплекси", - підкреслив Ігор Романенко.

Чорноморський флот РФ у захопленому Криму

У серпні в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Як повідомили російські загарбники, безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту РФ. Дрон звалився на дах і запалав. Мовляв, "губернатор Севастополя" Развожаев спочатку заявив, що БПЛА збити не змогли. Пізніше він сказав, що літальний апарат нібито все ж збили.

Військовий експерт Олега Жданов сказав, що штаб Чорноморського флоту Росії в Криму міг атакувати дрон-камікадзе. Як припустив експерт, загарбники могли заявити про збиття дрона, щоб приховати свої провали, а насправді БПЛА міг бути і не збитий. За словами Жданова, такий дрон може літати на відстані 80 км, тому незрозуміло, хто міг його запустити.

В американськомуІнституті вивчення війни вважають, що базу ЧФ РФ в Криму було атаковано, ймовірно, цивільним безпілотником SkyEye 5000mm Pro UAV. Російські засоби ППО не змогли його збити. Такий БПЛА можна купити навіть в Інтернеті.

Дивіться повну версію чату на Главреді з Ігорем Романенком

Інші новини:

ЗСУ війська Росії чорноморський флот РФ Ігор Романенко новини Криму
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