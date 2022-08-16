Загальна стратегія вторгнення РФ підірвана, Чорноморський флот притиснувся до Криму - розвідка

Чорноморський флот РФ патрулює лише кримське узбережжя / Фото УНІАН

Кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати оборонну позицію. Патрулювання обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя. Обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії. Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки, опублікованому в Twitter Міноборони Великої Британії.

"Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року", - зазначають у розвідці.

Також повідомляється, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але в даний час зазнає труднощів із здійсненням ефективного контролю над морем.

"Він втратив свій флагман Москва, значну частину бойових літаків морської авіації і контроль над Зміїним островом", - йдеться у повідомленні.

Звіт британської розвідки / Фото twitter.com/DefenceHQ

У британській розвідці вказують, що обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії, почасти тому, що морська загроза Одесі в даний час в значній мірі нейтралізована.

"Це означає, що Україна може відтягнути ресурси, щоби чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявляв, що поступове просування армії України на Херсонському напрямку може посприяти виходу на позиції, що дозволяють завдати удар по Чорноморському флоту РФ. У такому разі Київ навряд чи звинуватять у нібито нападі на Росію, оскільки це атака військової мети. Знищення ворожого флоту призведе до того, що Москва позбудеться половини можливостей для ракетних ударів по містах України.

31 липня російські пропагандисти повідомили, що ЗСУ рано вранці нібито атакували за допомогою безпілотника штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Мовляв, прилетів "непізнаний об'єкт", після чого було завдано удару. Постраждали 5 осіб. З цієї причини загарбники вирішили перенести святкування "Дня Військово-морського флоту".

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звинувачення Москви на адресу України з приводу обстрілу штабу Чорноморського флоту у захопленому Криму росіяни визнають неефективність своєї системи протиповітряної оборони. Якщо окупанти дійсно звинувачують у всьому Київ, то знищення Кримського мосту вже не є нереальною можливістю. В такому випадку окупантам краще бігти з півострова, поки естакада не зруйнована.

Інші новини: