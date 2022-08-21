Штаб ЧФ РФ у Криму міг атакувати цивільний БПЛА: ППО окупантів не змогло його збити - ISW

Безпілотник, яким атакували штаб Чорноморського флоту РФ, можна купити в Інтернеті - ISW / Колаж соцмережі

Штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, швидше за все, було атаковано цивільним безпілотником SkyEye 5000mm Pro UAV. Такий БПЛА можна спокійно купити в Інтернеті. Численні відеокадри підтверджують, що системи протиповітряної оборони військ Росії не змогли його навіть збити. Безпілотник вибухнув унаслідок удару, а не в результаті російської ППО. Про це заявили у американському Інституті вивчення війни

Як повідомляється у зведенні ISW, OSINT-дослідники припустили, що удар по штабу ЧФ РФ в захопленому росіянами Криму могли завдати за допомогою цивільного безпілотника SkyEye 5000mm Pro UAV.

Такий БПЛА може нести вантаж до 20 кілограм і розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину. У повітрі дрон може перебувати до 7 годин. Апарат можна вільно придбати в Інтернеті.

Вказується, що численні відео підтверджують – безпілотник не було збито військовими РФ. Офіційні заяви окупантів про нібито збиття дрона прямо над дахом суперечать знятим кадрам.

При цьому, як підкреслюють аналітики, вибух БПЛА трапився через удар, а не в результаті роботи ППО окупантів.

Безпілотник атакував штаб ЧФ РФ в окупованому Криму

У суботу, 20 серпня, в захопленому росіянами Севастополі знову прогриміли вибухи. Цього разу окупанти повідомили, що безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту Росії. Дрон впав на дах будівлі і запалав.

Так званий "губернатор Севастополя" Развожаєв спочатку сказав, що БПЛА збити не вдалося. Пізніше він заявив про нібито збиття безпілотника російськими військовими.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що штаб ЧФ РФ в Криму атакував дрон-камікадзе. На його думку, окупанти заявили про збиття дрона, щоб приховати свої помилки. А насправді вони не змогли нейтралізувати БПЛА. Також експерт зауважив, що дрон-камікадзе літає на відстані 80 кілометрів, тому незрозуміло, хто насправді міг його запустити.

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