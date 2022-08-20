"Час окупантів в Криму закінчився": Жданов заявив, що по штабу ЧФ міг вдарити дрон-камікадзе

Жданов заявив, що по штабу ЧФ міг вдарити дрон-камікадзе/ pixabay.com, Главред

По штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі на території окупованого Криму в суботу, 20 серпня, міг вдарити дрон-камікадзе. Країна-агресорка почала заявляти про те, що вони нібито збили цей дрон, просто щоб приховати свої помилки. А насправді вони його не збивали.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону "FreeДОМ". За словами експерта, загадкою залишається лише те, хто цей дрон міг запустити.

"Я так розумію, що там міг бути дрон-камікадзе. Питання тільки – хто його пустив. Ми знаємо, що дрон-камікадзе може відлітати – до 80 км. Те, що окупанти кажуть, що "збили" – ні. Тому що, судячи з відео, він цілеспрямовано вдарив у дах будівлі", – зазначає Жданов.

Такий цілеспрямований удар у дах може свідчити про те, що безпілотник був керованим, каже експерт.

У той же час Жданов нагадав, що Україна зараз притримується позиції непричетності до ударів у Криму. Проте хтось, очевидно, намагається дати зрозуміти окупантам, що їхній час у Криму закінчився.

Експерт додав, що випадки "бавовни" на окупованому півострові тепер будуть постійним явищем, щоб загарбники "не могли розслабитися".

"Ось такі випадки, як позавчорашня стрілянина ППО в Керчі, такі от потрапляння у штаб Чорноморського флоту – це тепер буде постійно. Бельбек – найбільша авіабаза на території Криму. Саки – теж авіабаза. Гвардійське – теж авіабаза. Джанкой і так далі", – каже Олег Жданов.

Раніше повідомлялося, що російське командування призначає на офіцерські посади контрактників без бойового досвіду. Це пов'язано з масовою відмовою офіцерів-десантників РФ брати участь у бойових діях на території України.

Нагадаємо, українські воїни знищили ремонтну базу російських загарбників, яку ті розмістили у Слов'яносербському районі на Луганщині. Внаслідок цього 50 окупантів пішли "на вічний концерт Кобзона". Також була знищено близько 100 одиниць важкої техніки загарбників.

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