ЗСУ знищили в Чорнобаївці пункт управління військ Чорноморського флоту РФ

Українська авіація завдала двох ударів по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного. РФ втратила понад 30 солдатів і військову техніку.
В Чорнобаївці Херсонської області знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.
Як повідомляє Оперативне командування Південь, українська авіація завдала двох ударів по опорних пунктах ворога в районах Благодатного та Правдиного.
Втрати Росії в Україні на Півдні за добу склали:
- 31 окупант;
- танк Т-72;
- гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б";
- 2 міномети;
- 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки;
- БПЛА.
У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує ховатися в безпечних районах і тримати напоготові 2 ракетоносця з 16 ракетами і 3 великими десантними кораблями.
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Як повідомляв Главред, днем раніше ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області.
Увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці на Херсонщині. Удар був нанесений в районі аеропорту.
Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще понад 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.
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