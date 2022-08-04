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ЗСУ знищили в Чорнобаївці пункт управління військ Чорноморського флоту РФ

4 серпня 2022, 06:38

Українська авіація завдала двох ударів по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного. РФ втратила понад 30 солдатів і військову техніку.

Військовий України
Військові України завдали точного удару по окупантах у Херсонській області / Фото УНІАН

В Чорнобаївці Херсонської області знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.

Як повідомляє Оперативне командування Південь, українська авіація завдала двох ударів по опорних пунктах ворога в районах Благодатного та Правдиного.

Втрати Росії в Україні на Півдні за добу склали:

  • 31 окупант;
  • танк Т-72;
  • гаубиці "Гвоздика" і "Мста-Б";
  • 2 міномети;
  • 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки;
  • БПЛА.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало. Продовжує ховатися в безпечних районах і тримати напоготові 2 ракетоносця з 16 ракетами і 3 великими десантними кораблями.

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Як повідомляв Главред, днем раніше ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали вогневого удару по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області.

Увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці на Херсонщині. Удар був нанесений в районі аеропорту.

Раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще понад 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.

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