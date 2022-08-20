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Вибухи в Севастополі: по штабу ЧФ Росії вдарили безпілотником

20 серпня 2022, 08:50

Окупанти визнали, що їм не вдалося збити безпілотник, який атакував штаб ЧФ Росії

Севастополь
У Севастополі прогриміли нові вибухи / скріншот

У суботу вранці, 20 серпня, в тимчасово окупованому Росією Севастополі прогриміли нові вибухи.

Представники окупантів РФ заявили про те, що було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

Окупанти визнали, що їм не вдалося збити безпілотник, який атакував штаб ЧФ Росії в Севастополі.

"На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Йшов низько", - цитують росЗМІ представників окупаційної адміністрації Севастополя.

У Мережі з'явилися фото і відео з місця інциденту.

Уточнюється, що в результаті вибухів жертв немає.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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