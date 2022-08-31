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Погрожують всьому світу: Зеленський вимагає покарати РФ жорсткими санкціями

31 серпня 2022, 19:58

Росія є державою-терористом, і його можливості продовжувати агресію повинні бути повністю знищені, сказав президент.

Зеленський Росія
Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюзу необхідно ввести новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на загрозу безпеці Запорізької АЕС, яку створюють окупанти.

За словами президента, зараз Росія своїм терором на ЗАЕС загрожує Україні і Європі ядерною катастрофою.

"Росія є державою-терористом, і її можливості продовжувати агресію мають бути повністю знищені. Тому потрібен новий пакет санкцій у відповідь на її ядерний шантаж, зокрема, проти компанії "Росатом", - заявив президент в ході відкриття конференції "Форум 2000" в Празі.

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За його словами, будь-яка країна-агресор у всьому світі повинна розуміти, які санкції введуть проти неї і яку ціну доведеться заплатити за розв'язання війни.

При цьому Зеленський нагадав про необхідність повного блокування банківської системи РФ, оскільки її фінансові установи все ще функціонують у світовій банківській системі.

Також він заявив про важливість введення повного енергетичного ембарго проти країни-агресора, щоб у Росії більше не було можливості отримувати кошти від експорту газу і нафти.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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