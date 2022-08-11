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Більше санкцій, ізоляція і "вбивство" репутації: визнання РФ спонсоркою тероризму "втопить" її – Кулеба

11 серпня 2022, 14:39

Росія роками намагалася переконати світ, нібито вона намагається протидіяти тероризму, хоча на практиці вона є його джерелом, наголосив голова МЗС.

Більше санкцій, ізоляція і 'вбивство' репутації: визнання РФ спонсоркою тероризму 'втопить' її – Кулеба
Визнання РФ спонсоркою тероризму "втопить" її – Кулеба/ УНІАН

Росіяни з 24 лютого, коли почали широкомасштабну війну проти України, уже вчинили всі перелічені у Римському статуті злочини. Тому країну-агресорку РФ потрібно якнайшвидше визнати державою-спонсоркою тероризму.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у колонці для РБК-Україна. Він зазначив, що, після всього вчиненого Росією, слово "тероризм" стало фактично її другим ім’ям. Тому визнання її спонсоркою тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Також він пояснив, як це відобразиться на практиці і чи може такий крок ще сильніше "втопити" Росію.

"На практиці це означатиме запровадження додаткових санкцій як з боку США, так і з боку інших країн, ще глибшу міжнародну ізоляцію російського режиму та повне руйнування залишків репутації Росії на багато десятиріч", – зазначає Кулеба.

Також він розповів, що РФ упродовж багатьох років прикривалася нібито "боротьбою з тероризмом", щоб тим часом маніпулювати іншими державами і шукати якісь причини взаємодіями з ними. Таким чином країні-агресорці вдалося відбілити свою репутацію після того, як у 2008 році вона напала на Грузію, а у 2014 році – на Україну.

"Росія нав’язувала міф про свою нібито конструктивну роль у протидії тероризму для виправдання власних воєн, починаючи з Чечні та завершуючи Сирією. Хоча жодна з них не була справедливою чи виправданою, російські чиновники та дипломати всюди розповідали, що вони нібито борються з тероризмом", – зазначає Кулеба.

Він наголосив, що коли РФ визнають спонсоркою тероризму, цей створений Росією міф назавжди буде зруйновано. Адже усі дії Росії чітко показують, що вона не борець з тероризмом, а його джерело.

Кулеба додав, що українські дипломати працюють над тим, щоб РФ визнали державою-спонсоркою тероризму США, а також терористичною державою у країнах Європи та на рівні різних міжнародних організацій.

Визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже декілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він наголосив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

11 серпня Сейм Латвії прийняв заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії проти мирного населення України, в якому дії росіян проти мирного населення визнаються тероризмом, а Росія – державою-спонсором тероризму.

Станом на цей час державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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