Загроза ядерної катастрофи: Зеленський закликав запровадити нові санкції та ізолювати Росію

Зеленський висловився проти РФ / Колаж Офіс президента, УНІАН

Проти Російської Федерації і всієї її атомної галузі мають бути введені нові санкції через обстрілів Запорізької АЕС, повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Міжнародне співтовариство вже реагує на ядерний шантаж РФ, але потрібно прискорювати дії у відповідь.

"Росія не буде рахуватися з словами і занепокоєнням. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і всієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що світ має пам'ятати, що ЗАЕС - це найбільша атомна станція в Європі.

"Чорнобильська катастрофа - це вибух на одному реакторі. Запорізька АЕС - це шість енергоблоків", - додав він.

Також Володимир Зеленський упевнений, що заборона в'їзду для всіх росіян в країни Заходу може перешкодити Російській Федерації "приєднати" українські території.

За його словами в інтерв'ю для The Washington Post, закриття кордонів - це важливі санкції, оскільки "росіяни захоплюють чужу землю, тому мають жити в своєму світі, поки не змінять свою філософію".

При цьому він підкреслює, що це має стосуватися і тих росіян, які вже знаходяться в західних країнах.

"Які б не були росіяни... змусьте їх повернутися в Росію. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "ця війна не має до нас ніякого відношення. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Можливо. Але населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що виходить, що росіянам потрібна ізоляція.

"Ви говорите всьому світові, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть і живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на Путіна", - додав президент.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію і об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізької атомної електростанції.

Мер міста Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов заявив, що росіяни ховають між енергоблоками важку зброю. Також, за його словами, АЕС може бути замінована і там можуть готуватися різні провокаційні дії.

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