Скандальне рішення: Гаага домагається скасування санкцій проти РФ

Гаага проситиме скасувати санкції проти РФ / depositphotos.com

Адміністрація Гааги має намір просити ЄС про тимчасове звільнення країни-агресора від санкцій, так як нідерландське місто не може знайти альтернативного постачальника газу, пише видання Reuters.

Відомо про те, що муніципалітет Гааги має підписаний довгостроковий контракт на постачання газу з Газпромом. Санкції, впроваджені Євросоюзом проти Росії після її вторгнення в Україну, наказують урядам та іншим державним органам розірвати чинні контракти з російськими компаніями до 10 жовтня.

Для Гааги це означає необхідність пошуку нового постачальника газу замість існуючої угоди з Газпромом. Місто заявило, що в червні і липні провело загальноєвропейський тендер, але не змогло залучити жодної пропозиції від потенційних постачальників.

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"Ми попросимо зробити виняток для нашої поточної угоди до 1 січня 2023 року, аби гарантувати безпеку поставок і полегшити переговори", — йдеться в офіційному зверненні.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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