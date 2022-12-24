Загроза запуску ракет: у ГУР вирахували інтервали масованих ударів РФ по Україні

Окупанти приблизно з жовтня дотримуються інтервалу між масованими обстрілами України.

Крилата ракета повітряного базування Х-22 / Фейсбук Костянтина Машовця

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив тактику масованих ракетних ударів РФ по Україні.

Окупанти десь з жовтня дотримуються інтервалу між масованими обстрілами України, приблизно, в 7-10 днів. Про це він розповів в інтерв'ю NYT.

Начальник ГУР пояснив, що війна йде не тільки наземними боями на півдні і Сході, а й протистоянням між українськими системами ППО і російськими крилатими ракетами і безпілотниками.

При цьому він звернув увагу на те, що приблизно з жовтня РФ обстрілює енергетичну інфраструктуру України залпами ракет і безпілотників з інтервалом приблизно від тижня до 10 днів. При цьому в кожному залпі в середньому було випущено близько 75 ракет.

Крім того, Буданов додав, що Росія розраховує отримати нові ракети від Ірану.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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