Ракетний обстріл України: на відновлення енергосистеми знадобитися більше часу - Укренерго

Найбільші пошкодження отримали енергооб'єкти в північних, південних і центральних регіонах України.

Для відновлення енергосистеми знадобиться більше часу / колаж фото ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Російські окупанти ракетами пошкодили українські енергооб'єкти - магістральні мережі та об'єкти генерації. Тепер по всій країні діє режим аварійних відключень світла. Про це повідомили в Укренерго.

Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми, однак для її повного відновлення знадобиться більше часу, ніж раніше.

"На жаль, є попадання. Найбільші пошкодження отримали північний, південний і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень і починають ремонтно-аварійні роботи", - йдеться в повідомленні.

У країні спостерігається серйозний дефіцит електроенергії. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, робота проходить синхронно з європейською континентальною мережею.

В Укренерго акцентували на тому, що в першу чергу подавати електроенергію будуть в лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання та очисні споруди.

Ракетний удар РФ по Україні 16 грудня

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні. За його словами, всього було випущено по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) і 4 керованих авіаційних ракет (Х-59/Х-31П).

Через пошкодження енергооб'єктів в Україні ввели режим надзвичайно ситуації.

"В результаті обстрілів в системі істотно збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним", - йдеться в повідомленні.

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