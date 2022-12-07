"Найбільші атаки в історії": в Укренерго заявили, що енергосистемі завдано величезної шкоди

Україна відчуває великий дефіцит потужностей, що генерують. Особливо він відчутний у перші чотири дні після масованих атак.

Росіяни запустили по українській енергосистемі понад 1000 ракет / УНІАН

Російські окупанти випустили по критичній інфраструктурі України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав Кудрицький.

За його словами, Україна все ще відчуває великий дефіцит потужностей, що генерують. Особливо він відчутний у перші чотири дні після масованих атак.

"У світі немає великого запасу складного електричного обладнання. Ми шукаємо різні типи обладнання у всьому світі, на кожному континенті, й ми проводимо переговори з сотнями компаній у всьому світі, щоб якнайшвидше нам було доставлено все, що доступно", - розповів голова НЕК.

Кудрицький наголосив, що незважаючи на дефіцит електроенергії, "система все ще працює, вона інтегрована, не розвалилася і не роз'єднана".

Відключення світла в Україні

Нещодавно генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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