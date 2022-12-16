Надзвичайна ситуація: Укренерго повідомило про системну аварію в енергосистемі України

В результаті ворожих обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним.

Укренерго повідомило про системну аварію в енергосистемі України / УНІАН

Через масовану російську атаку на критичну інфраструктуру України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. У зв’язку з цим, відповідно до вимог правил ринку електроенергії, для його учасників було введено режим надзвичайної ситуації (стосується лише ринкових операцій). Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Сьогодні ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже 9 цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України. Основною ціллю знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

"Енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується виключно ринкових операцій", - поінформували у пресслужбі.

Як зазначили в Укренерго, наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Повідомляється, що пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні. За його словами, загалом було випущено по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет. Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", - наголосив Залужний.

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