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Загроза захоплення ключового плацдарму: сценарій наступу РФ на Дніпропетровщину

Олексій Тесля
6 лютого 2025, 02:30
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Сили, які ворог застосовує на Донеччині - дуже суттєві, зазначає Богдан Мірошников.
Дніпро, армія РФ
/ Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Важливо:

  • Мета росіян - трикутник Філія-Грушівське-Ялта
  • Окупанти можуть вийти на оперативний простір

Російські окупаційні війська приділяють особливу увагу простору між річками Солона і Вовча на Донбасі, вважає військовий оглядач Богдан Мірошников.

"Тому що на вузькому фронті можна дійти досить далеко", - написав він у Telegram.

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Оглядач вважає, що мета росіян - трикутник Філія-Грушівське-Ялта, де сходяться три річки - Вовча, Солона і Мокрі Яли.

"Це Дніпровщина (Січеславщина), і до павлоградської траси також недалеко. Цей рубіж є бажаним для окупантів", - зазначив він.

За його словами, сили, які зараз ворог застосовує в межиріччі Солоної та Вовчої на Донеччині - дуже суттєві.

"Наразі Срібне майже захоплене (нашого контролю 10% від сили), далі залишається п'ять сіл - і вихід на оперативний простір просто до с. Філія, якраз він починається на межі Донецької та Дніпровської областей. Саме тому потрібно уважно стежити за цією ділянкою", - додав Мірошников.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку. Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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