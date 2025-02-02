Мінус 15 тисяч окупантів: ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку

Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

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Тривають інтенсивні бої на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Коротко:

На Покровському напрямку тривають бої

Обороннна операція триває

РФ втратила близько 15 тисяч окупантів на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, там тривають бої. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він додав, що оборонна операція триває, а українські воїни безперервно завдають втрат російським окупантам.

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"Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно", - написав Сирський.

Він подякував українським захисникам за стійкість, ефективність і героїзм.

Дивіться відео, як ЗСУ знищують загарбників:

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, нещодавно, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські захисники роблять все можливе, щоб не допустити втрату міста Покровськ на Донеччині. За його словами, окупанти зосереджують на даному напрямку свої найкращі підрозділи та частини.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

Як писав Главред з посиланням на офіцера управління самохідного артилерійського дивізіону бригади "Кара-Даг" Артема Пєнкова, на Покровському напрямку ворог зменшив застосування механізованих груп для просування через ефективну роботу артилерії та ударних БПЛА ЗСУ.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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