Загроза ударів ATACMS: у ЗСУ розкрили, як РФ посилює ППО в Криму

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук заявив про те, що російські окупанти в захопленому Криму займаються відновленням системи протиповітряної оборони, а про посилення поки що навіть не йдеться.
Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, під час попередніх ударів по окупантах у Криму, багато об'єктів ППО ворога було знищено.
"Тут питання не в тому, щоб її (ППО - ред) посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв'язку з тим, що ці системи ППО були банально знищені", - пояснив представник Сил оборони.
Він також звернув увагу на те, що під час спроб відновлення втрачених позицій ППО в Криму, РФ використовує нестандартні підходи.
"Єдине, як ви бачите, вони навіть використовують носій крилатих ракет як корабель ППО і він із цим завданням не впорався", - додав Плетенчук.
Удари по РФ у Криму - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Пентагоні дозволили Україні бити ATACMS по російських об'єктах у Криму. Українська армія отримала від Пентагону версію балістичних ракет ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, стверджують джерела New York Times.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні. Допомога від США підписана, і буде у нас досить швидко - якщо не на цих вихідних, то наступного тижня, вважає Олексій Гетьман.
Зазначимо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони та Службі безпеки України анонсували "спекотний курортний сезон" для російських окупантів уже цього літа в окупованому Криму. Ведеться активна робота для подальшого звільнення півострова.
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
Інші новини:
- "Простіше, ніж питання Кримського мосту": Буданов зробив заяву про залізничний шлях РФ до Криму
- "Технічна несправність": у Британії розкрили, як РФ збила свій Су-27 над Кримом
- Росіяни в Криму панічно переміщують склади БК: партизани розкрили причину
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред