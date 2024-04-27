Загроза ударів ATACMS: у ЗСУ розкрили, як РФ посилює ППО в Криму

Під час попередніх ударів, багато об'єктів ППО ворога в Криму було знищено, нагадав Дмитро Плетенчук.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-udarov-atacms-v-vsu-raskryli-kak-rf-usilivaet-pvo-v-krymu-10560923.html Посилання скопійоване

Дмитро Плетенчук оцінив військовий потенціал РФ у Криму / Міноборони РФ, Facebook Плетенчук

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук заявив про те, що російські окупанти в захопленому Криму займаються відновленням системи протиповітряної оборони, а про посилення поки що навіть не йдеться.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, під час попередніх ударів по окупантах у Криму, багато об'єктів ППО ворога було знищено.

"Тут питання не в тому, щоб її (ППО - ред) посилити, а щоб відновити. Тому що попередня атака трохи змінила конфігурацію ППО Криму, у зв'язку з тим, що ці системи ППО були банально знищені", - пояснив представник Сил оборони.

відео дня

Він також звернув увагу на те, що під час спроб відновлення втрачених позицій ППО в Криму, РФ використовує нестандартні підходи.

"Єдине, як ви бачите, вони навіть використовують носій крилатих ракет як корабель ППО і він із цим завданням не впорався", - додав Плетенчук.

Удари по РФ у Криму - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Пентагоні дозволили Україні бити ATACMS по російських об'єктах у Криму. Українська армія отримала від Пентагону версію балістичних ракет ATACMS з дальністю до 300 кілометрів, стверджують джерела New York Times.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні. Допомога від США підписана, і буде у нас досить швидко - якщо не на цих вихідних, то наступного тижня, вважає Олексій Гетьман.

Зазначимо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони та Службі безпеки України анонсували "спекотний курортний сезон" для російських окупантів уже цього літа в окупованому Криму. Ведеться активна робота для подальшого звільнення півострова.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред