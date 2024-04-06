'Технічна несправність': у Британії розкрили, як РФ збила свій Су-27 над Кримом

Літак Су-27, який діяв над Кримом, був збитий російською ППО внаслідок "дружнього вогню".

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Росіяни могли збити власний літак Су-27 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: Міноборони РФ

У свіжому звіті розвідки Британії повідомили, що країна-агресорка Росія могла збити свій літак Су-27 над Кримом наприкінці березня.

Як тоді повідомили в РФ, літак Су-27, який діяв над Кримом, був збитий російською ППО внаслідок "дружнього вогню". Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність, а пілот вижив, передає розвідка Британії.

Як зазначають британські аналітики, 24 березня Україна завдала ударів по об'єктах Чорноморського флоту та у Севастополі. Це могло спонукати росіян привести ППО у підвищену готовність.

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"Існує реальна ймовірність того, що зростання тиску і напруги серед російських операторів ППО, викликане страхом перед подальшими діями України, призведе не до технічної проблеми, а до того, що вони ненавмисно задіють своїх власних пілотів і літаки", - йдеться у зведенні.

У розвідці додали, що подібні випадки підтверджують вплив дій України.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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