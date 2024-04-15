УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон": у ГУР і СБУ зробили заяву

Андрій Ганчук
15 квітня 2024, 00:26
Сили оборони та безпеки України активно працюють над тим, щоб звільнити Кримський півострів від російських окупаційних військових підрозділів.
Херсонщина, Крим
У Сил безпеки і оборони України є календар звільнення Криму - ГУР / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленського, УНІАН

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони та Службі безпеки України анонсували "спекотний курортний сезон" для російських окупантів уже цього літа в окупованому Криму. Ведеться активна робота для подальшого звільнення півострова.

В ефірі програми Хоробрі серця Ахтем Сеітаблаєв поставив запитання, коли українські війська повернуться до Криму. Один зі спікерів ГУР Андрій Юсов сказав, що є і календар деокупації півострова, але подробиці наразі озвучувати не можна.

"Формальна відповідь, звичайно, буде. І вона відповідає дійсності. Українські сили безпеки і оборони роблять усе можливе для того, щоб це сталося якомога швидше. І так обов'язково і буде. Росіянам календар ми показувати не будемо, але, повірте, і такий календар теж існує", - зазначив Юсов.

відео дня

Представник СБУ Артем Дехтяренко підтвердив плани щодо "спекотного курортного сезону" для російських окупантів у Криму.

"Ми воліємо говорити про свої результати вже після їх виконання. Але можемо анонсувати, що цього літа на окупантів очікує дуже спекотний курортний сезон", - сказав Дехтяренко.

При цьому розробник і виробник дронів для СБУ Олександр Туренко передав "гарячий привіт" Кримському мосту, військовим портам РФ і Чорноморському флоту.

Україна має намір зруйнувати Кримський міст - головні новини:

Глава ГУР Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким Кримський міст буде зруйновано 2024 року. За його словами, незаконно зведена окупантами естакада через Керченську протоку має бути знищена.

Україна здатна знищити Кримський міст, але всьому свій час, сказав глава СБУ Кирило Буданов. Українські військові продовжать проводити операції з метою завдання шкоди ворогу.

Taurus - найкращі ракети для знесення Кримського мосту, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. За його словами, ФРН не дає Україні ці ракети, оскільки чекає, поки США нададуть ЗСУ свої аналогічні далекобійні засоби ураження цілей.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ ГУР Кримський міст новини Криму війна Росії та України Андрій Юсов
Реклама

Головне за день

Влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон": у ГУР і СБУ зробили заяву

Влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон": у ГУР і СБУ зробили заяву

00:26 Україна
Чи буде велика війна між Іраном та Ізраїлем: у Байдена зробили прогноз

Чи буде велика війна між Іраном та Ізраїлем: у Байдена зробили прогноз

23:00 Світ
Війська РФ просуваються: адмірал США розкрив плани Путіна і закликав допомогти Україні

Війська РФ просуваються: адмірал США розкрив плани Путіна і закликав допомогти Україні

22:09 Світ
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень 15-21 квітня: Овен - розбіжності, Дівам - подорожі 19596

Гороскоп Таро на тиждень 15-21 квітня: Овен - розбіжності, Дівам - подорожі

Гороскоп на завтра 15 квітня: Ракам - важлива угода, Рибам - доленосна зустріч 9634

Гороскоп на завтра 15 квітня: Ракам - важлива угода, Рибам - доленосна зустріч

Заспокойтеся, смітники : нетверезий Галкін жорстко відповів росіянам 5083

"Заспокойтеся, смітники": нетверезий Галкін жорстко відповів росіянам

Камалія висловилася про колишнього чоловіка після зливу її знімків із побитим обличчям 4887

Камалія висловилася про колишнього чоловіка після зливу її знімків із побитим обличчям

Останні новини

02:00

До 20 тисяч грн: стало відомо, за скільки продають квитки на "Євробачення-2024"

01:20

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль

00:26

Влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон": у ГУР і СБУ зробили заяву

14 квітня, неділя
23:48

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

23:00

Чи буде велика війна між Іраном та Ізраїлем: у Байдена зробили прогноз

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - АндрусівДля України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів
22:09

Війська РФ просуваються: адмірал США розкрив плани Путіна і закликав допомогти Україні

21:50

Становище стає важким: Зеленський назвав "найгарячішу" точку на фронті

21:37

Війна Ізраїлю та Ірану: чого чекати УкраїніПогляд

21:05

"Ситуація напружена": Умеров назвав напрямок нового штурму РФ на сході

Реклама
20:19

Конгрес США проголосує допомогу Україні цього тижня, але є умова - Bloomberg

20:04

РФ вдарила ракетами по двох областях: що відомо про поранених і "прильоти"Фото

19:23

Станеться справжнє диво: що потрібно зробити 15 квітня - прикмети

19:11

Допомога на $60 млрд: у Конгресі дали надію стосовно термінів щодо пакета для України

18:57

Існує три сценарії завершення війни, більшість Україну не влаштовує - військовий

18:45

На Україну насувається хвиля грозових дощів: де лютуватиме негода

18:44

Бадоєв уперше за чотири роки зібрав родину: показав фото дорослих дітей

18:27

Від Михайла Шуфутинського відрікся молодший син: так і не прийняв

18:17

Генерал розкрив максимальні втрати РФ: ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів

18:09

Як Україні отримати системи ПРО, як для Ізраїлю: у Польщі назвали спосіб

17:44

Названо жирну ціль Чорноморського флоту для знищення

Реклама
17:16

"Рішення є": на ЗСУ чекає посилення – підполковник назвав, що перекинуть на фронт

17:04

Відповідь на атаку Ірану та дії США: у CNN розкрили плани Ізраїлю та його союзника

16:43

Як народилася дочка старого Петросяна: молодуха путініста випадково проговорилася

16:37

Використовує ті ж методи, що й РФ: Зеленський засудив атаку Ірану і звернувся до США

16:17

Удар по центру управління військ у Луганську: у ЗСУ натякнули, чим підірвали росіян

16:10

Війська РФ можуть спробувати взяти у кільце Роботине: боєць ЗСУ розкрив деталі

16:05

Міська легенда: для чого раніше засипали цукор у бензобак - справжня причинаВідео

15:59

Ситуація буде патово-критичною: прогноз щодо допомоги США на тлі війни в Ізраїлі

15:59

Гороскоп на тиждень із 15 до 21 квітня: Рибам - подорож, Овнів підведе здоров'я

15:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня: Ракам - конкуренція, Левам - розтрати

15:13

Передача нового комплексу ЗРК Patriot Україні: у ЗСУ назвали ймовірні терміни

15:04

Експерт спрогнозував, чи підскочать ціни на бензин через обстріли

14:45

"На Ісуса схожий": Влад Яма кардинально змінив імідж і відростив довге волосся

14:44

Росіяни обрали нову ціль для наступу: ексрадник глави ОП назвав головну загрозу

14:42

Росія готує нову провокацію на Запорізькій АЕС: що сталось

14:29

Як дізнатися розмір трусів: що робити, щоб вибрати максимально зручну білизну

13:43

Коли США ухвалять пакет допомоги Україні: експерт назвав реальні терміни

13:42

Серед молоді у Франції 50% готові воювати в Україні заради своєї країни - опитування

13:24

Камалія висловилася про колишнього чоловіка після зливу її знімків із побитим обличчям

13:16

"Техніка до чогось готується": Гуменюк оцінила загрозу наступу РФ на півдні

Реклама
12:50

Росіяни хочуть загарбати висоти, щоб обстрілювати Лиман: боєць ЗСУ - про просування РФ

12:29

Цибуля не буде псуватись і сохнути місяцями: що потрібно зробити з пакетом

12:18

"Ми шоковані": Кейт Міддлтон і принц Вільям заговорили про трагедію

12:15

У Раді пояснили, як українці зможуть оновити дані без візиту до військкомату

11:57

Фронт в Україні паралізовано, про великий прорив РФ не йдеться: названо причину

11:54

Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня: Сирський розповів про хід боїв

11:29

Клоуна-путініста Куклачева, який закликав бомбити Європу і США, відвезли в лікарню з інфарктом

11:16

Загроза оточення міста: РФ кинула всі сили на штурм Часового Яру - офіцер ЗСУ

11:11

"Цей день змінить долю України": коли війна закінчиться - прогнозВідео

10:57

Китайський гороскоп на завтра 15 квітня: Зміям - проблеми вдома, Собакам - осуд

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти