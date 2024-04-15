Влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон": у ГУР і СБУ зробили заяву

Сили оборони та безпеки України активно працюють над тим, щоб звільнити Кримський півострів від російських окупаційних військових підрозділів.

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У Сил безпеки і оборони України є календар звільнення Криму - ГУР / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленського, УНІАН

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони та Службі безпеки України анонсували "спекотний курортний сезон" для російських окупантів уже цього літа в окупованому Криму. Ведеться активна робота для подальшого звільнення півострова.

В ефірі програми Хоробрі серця Ахтем Сеітаблаєв поставив запитання, коли українські війська повернуться до Криму. Один зі спікерів ГУР Андрій Юсов сказав, що є і календар деокупації півострова, але подробиці наразі озвучувати не можна.

"Формальна відповідь, звичайно, буде. І вона відповідає дійсності. Українські сили безпеки і оборони роблять усе можливе для того, щоб це сталося якомога швидше. І так обов'язково і буде. Росіянам календар ми показувати не будемо, але, повірте, і такий календар теж існує", - зазначив Юсов. відео дня

Представник СБУ Артем Дехтяренко підтвердив плани щодо "спекотного курортного сезону" для російських окупантів у Криму.

"Ми воліємо говорити про свої результати вже після їх виконання. Але можемо анонсувати, що цього літа на окупантів очікує дуже спекотний курортний сезон", - сказав Дехтяренко.

При цьому розробник і виробник дронів для СБУ Олександр Туренко передав "гарячий привіт" Кримському мосту, військовим портам РФ і Чорноморському флоту.

Україна має намір зруйнувати Кримський міст - головні новини:

Глава ГУР Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким Кримський міст буде зруйновано 2024 року. За його словами, незаконно зведена окупантами естакада через Керченську протоку має бути знищена.

Україна здатна знищити Кримський міст, але всьому свій час, сказав глава СБУ Кирило Буданов. Українські військові продовжать проводити операції з метою завдання шкоди ворогу.

Taurus - найкращі ракети для знесення Кримського мосту, вважає дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. За його словами, ФРН не дає Україні ці ракети, оскільки чекає, поки США нададуть ЗСУ свої аналогічні далекобійні засоби ураження цілей.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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