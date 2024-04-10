Росіяни в Криму панічно переміщують склади БК: партизани розкрили причину

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти переміщують склади боєприпасів через страх обстрілів з боку українських військових. Про це повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.
Партизанам вдалося простежити за колоною, яка рухалася в Джанкої в напрямку Московської траси, у бік аеродрому.
"Нам вдалося з'ясувати, що росіяни настільки бояться ударів, що в паніці намагаються переміщати з аеродрому боєприпаси та техніку", - зазначили агенти "АТЕШ".відео дня
За їх словами, партизани ідентифікують розташування більшості нових складів та передають дані українським військовим.
"Ми ідентифікуємо і більшість нових складів, тож нічого врятувати не вдасться. Усі деталі ми передаємо, як завжди, у правильні руки. Озиратися тепер надто пізно", - йдеться у повідомленні.
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Удари по РФ - ліквідація Україною озброєння та окупантів
Нагадаємо, 9 квітня ЗСУ вдарили по скупченню окупантів, які під Авдіївкою зібралися на молебень біля праху Суворова. Внаслідок удару щонайменше трьох окупантів вдалося ліквідувати.
Як раніше повідомляв Главред, 3 квітня у російському Ростові пролунали кілька вибухів. Неподалік від зернового спалахнула пожежа, там перебувала зернозбиральна техніка й паливо. Водночас російське МНС стверджує, що "загорівся ангар".
Також 1 березня у районі Сак, Євпаторії, Гвардійського і у Севастополі в прогриміли вибухи. Приліт стався по військовій базі окупантів у Гвардійському Сімферопольського району.
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