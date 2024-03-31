"Простіше, ніж питання Кримського мосту": Буданов зробив заяву про залізничний шлях РФ до Криму

Новий інфраструктурний об'єкт країни-окупанта Росії може стати серйозною проблемою для України, вважає начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Залізнична гілка з Ростова до Криму - не більша проблема, ніж Кримський міст, - Буданов / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал П. Андрющенка, скріншот YouTube

Залізнична гілка з Ростова до окупованого Криму, яку агресорка Росія майже добудувала, може стати проблемою для України. Проте ситуація буде простішою, ніж із Кримським мостом. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що РФ будує залізницю на тимчасово захоплені території України. Причому процес будівництва об'єкта вже майже завершено.

"Росія насправді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено", - сказав Буданов. відео дня

За словами глави ГУР, це може стати проблемою для Києва, не такою, як Кримський міст.

"Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", - підкреслив Кирило Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Залізниця окупантів Росії до Криму

Раніше в розвідці Великої Британії повідомили, що Росія будує залізницю на захоплених територіях України. Окупанти хочуть, таким чином, полегшити собі доступ до окупованих районів.

"Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька", - сказали у відомстві.

До цього глава Кремля Володимир Путін заявляв про будівництво залізничної гілки з Ростова до Криму. За його словами, перша ділянка має "відновити доступ" до Бердянська.

Також вказувалося, що наявна залізниця уразлива для ударів високоточною далекобійною українською зброєю, тому окупанти будують ще одну гілку.

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