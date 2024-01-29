Загроза штурму Харкова: РФ із новими резервами пішла в атаку, названо напрямок

Правильно вибудувана оборона дає змогу ЗСУ тримати ситуацію під контролем, каже Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Наступ РФ під Куп'янськом на Харківщині активізувався після перекидання ворожих резервів. Зокрема, там діє одна з відновлених танкових армій, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В окупантів з'явилася важка техніка, а погодні умови дали змогу росіянам її застосовувати, тож ворог намагається розвинути успіх не лише з Синьківки, а з Крохмального і Табаївки, пояснив він у коментарі РБК-Україна.

Водночас правильно вибудувана оборона дозволяє ЗСУ тримати ситуацію під контролем, відбивати атаки і не давати противнику розвинути оперативно-стратегічний успіх, вважає експерт.

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Однак він попередив про те, що ворог шукає можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку, намагається розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл та Оскільського водосховища, а також відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку.

"Глобальна мета залишається рухатися на захід ближче до Оскола. Ну а першочергова мета - встановити контроль над дорогою (з Куп'янська у Сватове, - ред.) з подальшим виходом на південь або на Куп'янськ-Вузловий", - каже співрозмовник.

Водночас він уточнив, що Сили оборони отримують підкріплення, яке дасть змогу зупинити ворога і щонайменше сповільнити його, відбивши атаки і виснаживши його, можливо, навіть створити передумови для переходу в локальні контратаки.

Експерт припускає, що фаза активних бойових дій триватиме ще протягом місяця, водночас поки що зарано говорити про вихід росіян на протилежний берег Оскола і подальший наступ на Харків.

"Судячи з позицій ворога, з того, як вони загрузли на Куп'янському напрямку, і з того, що у напрямку на Харків (на Слобожанській ділянці, - ред.) не фіксується нарощування ворожих сил, на про загрозу саме для Харкова не йдеться. Це точно", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Раніше повідомлялося про наступ військ РФ під Куп'янськом. Росія постійно намагатиметься взяти реванш у Харківській області, оскільки "друга армія світу" жахливо програла бій за Харків, зазначив Іван Тимочко.

Росіяни захопили село на Харківщині та досягли успіху в районі Куп'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з оцінками американців, окупанти взяли населений пункт Крохмальне. Також вони припустили, що загарбники можуть просунутися на лінії Сватове-Куп'янськ-Кременна.

У ЗСУ підтвердили відступ із села Крохмальне. Представник військ Володимир Фітьо сказав, що окупанти зруйнували позиції в населеному пункті, тому було ухвалено рішення відвести війська.

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