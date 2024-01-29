УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза штурму Харкова: РФ із новими резервами пішла в атаку, названо напрямок

Олексій Тесля
29 січня 2024, 16:55
Правильно вибудувана оборона дає змогу ЗСУ тримати ситуацію під контролем, каже Олександр Мусієнко.
Олександр Мусієнко, ЗСУ
Олександр Мусієнко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook/musiienkoua, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Наступ РФ під Куп'янськом на Харківщині активізувався після перекидання ворожих резервів. Зокрема, там діє одна з відновлених танкових армій, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

В окупантів з'явилася важка техніка, а погодні умови дали змогу росіянам її застосовувати, тож ворог намагається розвинути успіх не лише з Синьківки, а з Крохмального і Табаївки, пояснив він у коментарі РБК-Україна.

Водночас правильно вибудувана оборона дозволяє ЗСУ тримати ситуацію під контролем, відбивати атаки і не давати противнику розвинути оперативно-стратегічний успіх, вважає експерт.

відео дня

Однак він попередив про те, що ворог шукає можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку, намагається розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл та Оскільського водосховища, а також відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку.

"Глобальна мета залишається рухатися на захід ближче до Оскола. Ну а першочергова мета - встановити контроль над дорогою (з Куп'янська у Сватове, - ред.) з подальшим виходом на південь або на Куп'янськ-Вузловий", - каже співрозмовник.

Водночас він уточнив, що Сили оборони отримують підкріплення, яке дасть змогу зупинити ворога і щонайменше сповільнити його, відбивши атаки і виснаживши його, можливо, навіть створити передумови для переходу в локальні контратаки.

Експерт припускає, що фаза активних бойових дій триватиме ще протягом місяця, водночас поки що зарано говорити про вихід росіян на протилежний берег Оскола і подальший наступ на Харків.

"Судячи з позицій ворога, з того, як вони загрузли на Куп'янському напрямку, і з того, що у напрямку на Харків (на Слобожанській ділянці, - ред.) не фіксується нарощування ворожих сил, на про загрозу саме для Харкова не йдеться. Це точно", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Раніше повідомлялося про наступ військ РФ під Куп'янськом. Росія постійно намагатиметься взяти реванш у Харківській області, оскільки "друга армія світу" жахливо програла бій за Харків, зазначив Іван Тимочко.

Росіяни захопили село на Харківщині та досягли успіху в районі Куп'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з оцінками американців, окупанти взяли населений пункт Крохмальне. Також вони припустили, що загарбники можуть просунутися на лінії Сватове-Куп'янськ-Кременна.

У ЗСУ підтвердили відступ із села Крохмальне. Представник військ Володимир Фітьо сказав, що окупанти зруйнували позиції в населеному пункті, тому було ухвалено рішення відвести війська.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Харкова Купянск Олександр Мусієнко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

17:38 Україна
У мережі повідомляють про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку

У мережі повідомляють про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку

17:14 Україна
РФ наступає поблизу Первомайського та готує новий штурм під Авдіївкою

РФ наступає поблизу Первомайського та готує новий штурм під Авдіївкою

16:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:01

Китайський гороскоп на лютий: що готують зірки в останній місяць зими

18:00

Геніально просто: як розігріти в мікрохвильовці одразу дві тарілки

17:57

"Знадобляться роки": у FT зробили прогноз про виробництво снарядів для України

17:38

"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

17:32

Загадка для найкмітливіших: потрібно за 6 секунд знайти помилку на картинці

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ ЗеленськогоЧи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про «історичний» указ Зеленського
17:24

Цілунки і танці: Феріт і Сейран із серіалу "Зимородок" підігріли чутки про романВідео

17:14

У мережі повідомляють про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку

17:13

Як зрозуміти що людина бреше: прості способи вивести брехуна на чисту воду

16:57

РФ наступає поблизу Первомайського та готує новий штурм під Авдіївкою

Реклама
16:55

Загроза штурму Харкова: РФ із новими резервами пішла в атаку, названо напрямок

16:49

Чому 30 січня не можна підмітати: важливі прикмети та заборони дня

16:45

Це не просто так: чому губки для миття посуду продають різнокольоровими

16:30

"Зверніться до фахівця": лікарка назвала 4 запахи тіла, які не можна ігноруватиВідео

16:26

Путін поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом: збираються говорити про Україну

16:26

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

16:25

Виїхав за хабар і вважає, що "Україну продали": ЗМІ розповіли про втечу Влада Ями

16:05

ССО рознесли опорні пункти росіян на півдні та встановили прапор УкраїниВідео

16:02

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:00

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

15:57

"Окупує за три дні": у Раді назвали нові ймовірні цілі Путіна в ЄвропіВідео

Реклама
15:37

ЗСУ потужно знищують бронетехніку росіян: розвідка Британії вразила числом втрат

15:30

Зеленський запропонував Німеччині перераховувати допомогу біженцям через Україну

15:10

На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

15:04

Чим небезпечна прострочена мелена кава: чи можна вживати такий продукт

15:04

"Клітка під сонцем": журналіст розповів, як "Бі-2" сидять у в'язниці в Таїланді

14:54

Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

14:53

"Друг Путіна" здав назад: у Орбана готові до компромісу щодо 50 млрд євро для України

14:51

"Це паркани трупів один на одному": Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці

14:30

"Найближчим часом": у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

14:25

Чому в Європі поганий інтернет: прості відповіді здивують навіть досвідчених людей

14:21

Досвідчені господині завжди зберігають пару цибулин у морозилці: навіщо вони так роблять

14:14

Що не можна заморожувати у морозильній камері: відповідь здивує кожногоВідео

14:00

Жебрак і в кредитах: продюсер розповів про фінансовий стан Кіркорова

13:58

Засідка ЗСУ і "море" вогню: під Куп'янськом бронеколону РФ спалили ПТКРами й дронами

13:53

З яких регіонів може початися розпад РФ: Яременко зробив прогнозВідео

13:50

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

13:50

В Україні злетить тариф на електроенергію: коли очікувати підвищення

13:48

Місячний календар на лютий: коли найкраще планувати весілля і стригтися

13:31

Чому США потрібно знайти гроші, щоб дати Росії "по кумполу"Погляд

13:05

"Дорого обійдеться": Зеленський відреагував на відмову надати ракети Taurus

Реклама
13:03

Будуть плюсові температури і сонячна погода: синоптик назвала дату потепління

12:56

Церковне свято 30 січня: що не можна робити на Трьох Святих

12:54

Евакуація Путіна: у Мережі розповіли про секретний підземний об'єкт під МосквоюВідео

12:53

Телеведучий Бєдняков жорстко потролив втікача Влада Яму архівним фото з Маямі

12:49

Надзвичайно смачна та неймовірно бюджетна закуска: рецепт, який підкорив мільйонерівВідео

12:39

Урожаю точно не буде: що не можна садити поруч із картоплею

12:21

Брежнєва відреагувала на звинувачення "пластикової" Боні в заняттях ескортом

12:18

Українці в РФ матимуть право на самовизначення: Огризко пояснив указ Зеленського

12:14

"Не буде 5-10 років": полковник розповів, коли Росія покине територію України

12:01

"Є єдиний спосіб зупинити Путіна": очільник МЗС Литви назвав головну умову

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти