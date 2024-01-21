Наступ військ РФ під Куп'янськом: боєць ЗСУ назвав важливу мету окупантів

Росія постійно намагатиметься взяти реванш у Харківській області, оскільки "друга армія світу" жахливо програла бій за Харків, зазначив Іван Тимочко.

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Війська РФ спробують захопити Оскольське водосховище - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Російські окупанти спробують захопити Оскольське водосховище у Харківській області, щоб отримати можливість для будівництва інженерних укріплень на Лимансько-Куп'янському напрямку. Війська РФ зазнали серйозної поразки в боях за Харків, тому вони весь час намагатимуться взяти реванш у регіоні. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовослужбовець Іван Тимочко.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що російські війська спробують захопити Оскольське водосховище, яке простягається об Куп'янська до Ізюма. Звідти сили оборони вибили ворога восени 2022 року.

"Це питання іміджеве для них, друга армія світу жахливо програла бій за Харків. Звичайно, вони завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку", - вважає військовий.

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За його словами, Оскільське водосховище, протяжністю майже 80 кілометрів, має важливе для оборони значення.

"Це б дало їм можливість вибудувати якісь інженерні укріплення на цьому напрямку, хоча, коли вони відступали свого часу з Харківщини, то пробували на Оскільському водосховищі вибудувати фортифікації, але тоді настільки була велика паніка в їхніх військах, що вони закинули це, тільки почавши якісь елементарні підготовчі роботи", - підкреслив Іван Тимочко.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Днями в Куп'янський район приїжджав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Він заявляв, що ситуація під Куп'янськом залишається складною. Росіяни постійно атакують позиції ЗСУ.

Росіяни захопили село на Харківщині і добилися успіху в районі Куп'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з оцінками американців, окупанти взяли населений пункт Крохмальне. Також вони припустили, що загарбники можуть просунутися на лінії Сватове-Куп'янськ-Кремінна.

У ЗСУ підтвердили відступ із села Крохмальне. Представник військ Володимир Фітьо сказав, що окупанти зруйнували позиції в населеному пункті, тому було ухвалено рішення відвести війська.

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