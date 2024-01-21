Війська РФ у морози атакують з бронетехнікою, їхні втрати зросли – розвідка Британії

Війська агресора Росії в останні два тижні посилено атакують на полі бою у зв'язку з морозами, які дозволяють військовій техніці пересуватися місцевостю.

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ЗСУ завдають втрат російським окупантам на полі бою / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти на тлі морозів посилили атаки на фронті із застосуванням бронетехніки. За попередні п'ять днів втрати окупантів зросли у військовій техніці та живій силі. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританія.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що війська агресора РФ за останні два тижні посилили свої атаки на полі бою. За даними Генштабу від 19 січня, кількість ворожих обстрілів зросла на 27%, у порівнянні з попередньою добою.

За п'ять днів кількість втрат росіян у бронетехніці зросла на 88%, танків – на 95%. При цьому показники втрат в живій силі збільшилися на 15%.

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"Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності на всьому фронті протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором цього, ймовірно, є мороз, що дозволяє бронетехніці пересуватися по пересіченій місцевості", - підкреслили в британській розвідці.

Війна Росії проти України

Росіяни перейшли в наступ по всьому фронту, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Окупанти активно атакують від Куп'янська Харківської до Нью-Йорка Донецької областей.

Росіяни захопили село на Харківщині і досягли успіху в районі Куп'янська, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупанти можуть досягти просування на лінії Сватове-Куп'янськ-Кремінна.

Велика війна триватиме, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Путін намагатиметься захопити Україну, країни пострадянського простору і добиватиметься панування в Європі. Західний світ має посилити Україну для відбиття російської агресії.

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