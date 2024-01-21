Путін перед "виборами" приготував росіянам "угоду": у ГУР дізналися деталі

Ознаки дестабілізації ситуації у країні-агресорці Росії стає все важче приховувати, тому Кремль приготував нову модель соціального договору.

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Путін перед "виборами" зробив ставку на "глибинний народ" - ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Під час підготовки до виборів президента агресора Росії Володимира Путіна Кремль вирішив укласти новий соціальний договір з росіянами. Проблеми наростають, ознаки дестабілізації обстановки приховувати все складніше, тому Москва вирішила встановити контакт з "глибинним народом" і пообіцяла йому грошей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що Кремль вирішив укласти новий соціальний договір зі своєю ключовою електоральною групою.

"Невтішний фон так званої виборчої кампанії в Кремлі вирішили "підмалювати" шляхом походу Путіна на контакт з так званим "глибинним народом", - сказав Черняк.

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За його словами, у зв'язку з відсутністю результатів на полі бою, міжнародною ізоляцією через війну проти України, економічними складнощами і падінням рівня життя підтримка бойових дій серед росіян знизилася, тому Кремль вирішив застосувати заходи.

"Проведення Всеросійського форуму "Мала батьківщина - села Росії" в січні 2024 року - одна з показових ілюстрацій спроби режиму знизити суспільну напругу і виправдати злочинні дії агресивної Москви", - зазначив Черняк.

Зокрема, на форумі, Путін "пообіцяв" регіонам газифікацію, дороги, лікарні та школи, а також говорив про підтримку учасників війни, "перемоги Росії", "неефективні" санкції та "згуртованість" народу.

Також Андрій Черняк підкреслив, що зараз завдання Кремля полягає в тому, щоб заспокоїти населення, зберегти підтримку війни і не допустити дестабілізації ситуації. У разі соціального вибуху у Путіна розраховують на місцеву владу і силовиків.

Вибори Путіна в Росії

Росія "хоче" до виборів Путіна анексувати південь і Харківську область, вважає військовий експерт Олексій Мельник. Він акцентував увагу на тому, що у Москві чудово розуміють – жоден з "приєднаних" регіонів України окупанти повністю не контролюють.

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста, вважає Роман Світан. На думку військового експерта, окупанти спробують "подарувати" Путіну до його "заходу" Авдіївку Донецької області.

Росіяни отримали нове завдання до виборів у Росії, вважає офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков. Російські окупанти планують велику операцію із захоплення Куп'янська та Авдіївки.

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