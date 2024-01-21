Росіяни перегруповуються, ЗСУ готуються до наступу РФ - Тарнавський

Українські військові готуються до збільшення активності ворога на Таврійському напрямку.

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ЗСУ готуються до наступу окупантів / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Українські військові готуються до збільшення активності ворога на Таврійському напрямку. Ворог займається перегрупуванням. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Станом на 6.00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії – зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності", - сказав Тарнавський.

Основні зусилля окупантів сконцентровані біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. На Авдіївському напрямку бійці ЗСУ відбили 23 атаки ворога. Ще 6 атак відбили біля Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

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Росіяни намагалися наступати біля Вербового. На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили російську БМД-4.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, три танки, одна ББМ, одна артсистема та шість автомобілів. Припинив існувати один склад боєприпасів противника", - додав Тарнавський.

Війна в Україні

Росіяни перейшли в наступ по всьому фронту, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Окупанти активно атакують від Куп'янська Харківської до Нью-Йорка Донецької областей.

Росіяни захопили село на Харківщині і досягли успіху в районі Куп'янська, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупанти можуть досягти просування на лінії Сватове-Куп'янськ-Кремінна.

Велика війна триватиме, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Путін намагатиметься захопити Україну, країни пострадянського простору і добиватиметься панування в Європі. Західний світ має посилити Україну для відбиття російської агресії.

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