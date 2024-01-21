'Потрібно зберегти життя': в ЗСУ підтвердили відступ із села на Харківщині

В ЗСУ підтвердили виведення військ з села Крохмальне Харківської області.

https://glavred.net/ukraine/nuzhno-sohranit-zhizni-v-vsu-podtverdili-otstuplenie-iz-sela-na-harkovshchine-10534922.html Посилання скопійоване

В ЗСУ підтвердили відступ із села на Харківщині / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Українські війська відступили з села Крохмальне, що розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ – Сватове. Про це заявив Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних сил в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було визволене під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.

Фітьо зауважив, що відведення військ було важливим кроком для збереження життя українських солдат.

відео дня

"Крохмальне – це був населений пункт, де проживали 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити так: це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені запасні позиції, де вони зараз тримають оборону далі", - сказав підполковник Фітьо.

За його словами, такий рух не становить загрози для сусідніх підрозділів. Він вважає, що це тимчасове явище через постійні зміни лінії фронту, коли захоплення або втрати території на кілька сотень метрів не є великими подіями, на яких варто акцентувати увагу.

Він додав, що російським пропагандистам треба було більше обережності у висновках, оскільки втрати російських військ на ділянці від кордону до Авдіївки за перші дні року склали понад 7000 солдатів, і в таких умовах навіть найменші перемоги можуть бути перебільшені.

Наступ росіян на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, геолокаційні знімки, опубліковані 20 січня, підтверджують, що російські війська захопили населений пункт Крохмальне. Про це вказують аналітики Інститут вивчення війни.

Заяви кремлівських чиновників про створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода від українських обстрілів не відповідають реальності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У Головному управлінні розвідки Міноборони закликали не панікувати в зв'язку з можливою загрозою наступу на Харків. Вони заявили, що розвідка відома про ситуацію на кордоні і військові готові до будь-яких можливих сценаріїв.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.