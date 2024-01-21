Росіяни захопили село на Харківщині та мають успіх в районі Куп'янська - ISW

За даними Інституту вивчення війни, російські війська мали незначні успіхи на Куп'янському напрямку, а також захопили населений пункт Крохмальне.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-zahvatili-selo-na-harkovshchine-i-imeyut-uspeh-v-rayone-kupyanska-isw-10534907.html Посилання скопійоване

Російські війська захопили село на Харківщині / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap, Міноборони РФ

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, свідчать про те, що російські війська захопили населений пункт Крохмальне, що знаходиться на лінії Кремінна-Сватове (20 км на північний захід від Сватового). Раніше російські так звані воєнкори повідомляли, що українські війська відійшли з позицій поблизу цього населеного пункту. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні знімки, опубліковані 20 січня, свідчать про те, що російські війська незначно продовжили свій рух на схід від Іванівки (на 20 км на південний схід від Куп'янська).

Додаткові геолокаційні знімки, опубліковані 18 січня, свідчать про те, що російські війська також продовжили свій рух на схід, але вже від Золотарівки (на 17 км на південь від Кремінної).

відео дня

Аналітики вказують на те, що представник українських сил на Лиманському напрямку повідомив про те, що окупанти ведуть наступ піхотою з підтримкою бронетехніки. Також було заявлено про рух великої кількості російських танків, БМП і бронетехніки в напрямку Лиману.

В Інституті вивчення війни вказують на те, що аналітики ще не спостерігали підтвердження великих колон російської техніки, які діють на Куп'янському або Лиманському напрямках, але вони вказують на те, що візуальні свідчення та постійне виникнення російських атак є основними індикаторами початку наступальниї дій окупантів.

"Помітні успіхи росіян на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна також, ймовірно, будуть свідчити про більші наступальні зусилля в цьому районі, враховуючи, що в минулому році на цій ділянці фронту велися позиційні бої", - підсумували аналітки.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, журналісти Financial Times повідомляють, що Кремль розробляє "плани" для нового наступу на Україну, який може відбутися влітку. за їхніми даними, ціллю Москви є повна окупація Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Існує ймовірність, що Кремль намагатиметься захопити Харків і навіть Київ.

У той же час CNN повідомляє, що Україна у поточному році зосередиться на зміцненні своєї оборонно-промислової бази. Наразі не передбачається значного просування на фронті ні з боку Збройних сил України, ні з боку окупантів.

Генерал армії України Микола Маломуж вважає, що у російських окупантів є плани щодо наступу на Харків, проте це стосується далекої перспективи.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.