Загроза для Києва і Дніпра: РФ готова бити касетними крилатими ракетами – експерт

Небезпека ракет Х-32 з касетною складовою вкрай висока, попереджають експерти.

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РФ переобладнує ракети Х-32 / Колаж: Главред, Фото: russianplanes.net

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник прокоментував інформацію про те, що російські окупанти хочуть оснастити крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.

Небезпека ракет з касетної складової вкрай висока. Особливо це стосується українських міст, розташованих далеко від лінії фронту — Києва, Харкова, Дніпра та інших. Про це він заявив у коментарі Фокусу.

У свою чергу військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що касетними боєприпасами в основному працюють по площинних цілях, тому в зону ризику потраплять склади з паливом і боєприпасами, місця скупчення особового складу і техніки, а також аеродроми.

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Разом з тим він упевнений в тому, що говорити про революцію в озброєнні РФ не варто. Касетна частина під час польоту розкривається над ціллю і збивати її будуть як звичайну фугасну ракету.

"Звичайно, якщо вона встигне розкритися над ціллю, збити касетні частини буде нереально", — додав Нарожний.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше повідомлялося про те, що Росія оснащує Х-32 касетними боєприпасами. Чи є ризик перших випробувань "модернізованих" ракет по українських містах.

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

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