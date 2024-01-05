Росія оснащує Х-32, якими б'є по Україні, 'касетками': що це означає

Чи є ризик перших випробувань "модернізованих" ракет по українських містах - читайте нижче.

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РФ продовжує атакувати Україну ракетами / Колаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Російські окупанти мають намір оснастити крилаті ракети Х-32 касетним блоком, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). На думку аналітиків Defense Express, така "модернізація" необхідна загарбникам, щоб уражати якомога більші площадні цілі.

Експерти зауважують, що роботу щодо оновлення бойових "якостей" Х-32 Росія проводить щонайменше з жовтня 2023 року. Цей тип ракет сам по собі є небезпечним - протидіяти їм можуть тільки ЗРК типу Patriot або SAMP/T.

"Варіант із установкою касетної БЧ на Х-32 міг виникнути у росіян для "компенсації" проблем із точністю влучання цієї ракети: незалежно від фактичного відхилення від цілі, касетне спорядження може дозволяти накривати площадні цілі, як наприклад логістичні об’єкти", - пояснюють фахівці. відео дня

Однак невідомо, як проводитимуть випробування перших "14 дослідних екземплярів", і чи є ризик, що їх "випробовуватимуть" одразу по українських містах. Без тестувань "російські терористи не зможуть планувати більш масштабне виробництво та застосування Х-32 у касетному варіанті".

Масована атака РФ на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.

За словами Олега Жданова, такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто. Експерт заявив, росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання.

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